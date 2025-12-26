सलमान खान के बर्थडे पर यूलिया ने खास अंदाज में किया विश, बोलीं- 'हर दिन लोगों की मदद करते हैं'

सलमान खान बॉलीवुड के उन सुपरस्टार्स में से हैं, जिनका स्टारडम सालों से बरकरार है. अपने काम और इंसानियत की वजह से वह सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं. वहीं सलमान खान कल यानी 27 दिसंबर को अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. इसी खास मौके पर उनकी करीबी दोस्त यूलिया वंतूर ने उन्हें खास अंदाज में विश किया. यूलिया ने सलमान की जमकर तारीफ करते हुए उनके इंसानियत भरे स्वभाव और सालों में बनाई गई खास पहचान की बात कही.

यूलिया ने की सलमान की जमकर तारीफ

यूलिया ने पीटीआई से बातचीत में सलमान खान के बारे में कहा कि, 'वो उन्हें दिल से शुभकामनाएं देती हैं. उन्होंने कहा कि सलमान इतने सालों से इंडस्ट्री में रहकर हम सबके लिए प्रेरणा बने हुए हैं और उन्होंने जो विरासत बनाई है, वह बहुत खास है. यूलिया के मुताबिक सलमान ने कुछ ऐसा बनाया है जिसके बारे में दुनिया में बहुत कम लोग गर्व से कह सकते हैं कि उन्होंने बनाया है.'

उन्होंने आगे कहा, 'वो चाहती हैं कि सलमान आगे भी फिल्म इंडस्ट्री और दुनिया के लिए अपनी यही पहचान बनाए रखें. उन्होंने यह भी कहा कि सलमान इंसानियत के नाते बहुत अच्छा काम करते हैं, हर दिन दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन उनके कई अच्छे काम लोगों को पता भी नहीं चलते, उसे सिर्फ ऊपरवाला जनता है.'

सलमान खान का वर्क फ्रंट

सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर की आखिरी रिलीज फिल्म ईद पर आई सिकंदर थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी. फिलहाल सुपरस्टार अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान में बिजी हैं. इस मच अवेटेड फिल्म का टीजर भाईजान के बर्थडे पर यानी 27 दिसंबर को रिलीज होने की उम्मीद है. ये फिल्म अगले साल जून या जुलाई में रिलीज हो सकती है. हालांकि मेकर्स ने अभी कर इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है.