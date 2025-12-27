हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान के करियर का सबसे पॉपुलर ऑनस्क्रीन नाम रहा ‘प्रेम’, कई फिल्मों में छोड़ी गहरी छाप

सलमान खान के करियर का सबसे पॉपुलर ऑनस्क्रीन नाम रहा ‘प्रेम’, कई फिल्मों में छोड़ी गहरी छाप

Salman Khan: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया है. उन्होंने ऑनस्क्रीन प्रेम का किरदार निभा कर लाखों दिलों पर राज किया और गहरी छाप छोड़ी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 27 Dec 2025 11:19 AM (IST)
सलमान खान बॉलीवुड के अल्टीमेट स्टार हैं और अपने लंबे करियर में उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में दी हैं. इनमें से कुछ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया, लेकिन असली पहचान और प्यार उन्हें रोमांटिक किरदारों से मिला. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 37 सालों का लंबा सफर तय करते हुए सलमान ने दर्शकों को अपने अंदाज से हमेशा इंप्रेस किया.

आइकोनिक नाम ‘प्रेम’ के रूप में सलमान खान ने हर बार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मिसाल कायम की और फैंस ने उन्हें इस किरदार में हमेशा ताजगी के साथ देखा. बता दें, सुपरस्टार ने अपने पूरे करियर में टोटल 15 बार प्रेम का आइकॉनिक किरदार निभाया और हर बार दर्शकों के दिलों पर छा गए.

मैंने प्यार किया
मैंने प्यार किया सलमान खान के करियर की पहली फिल्म है.  इस फिल्म में एक्टर ने प्रेम चौधरी का किरदार निभाया था जिसे भाग्यश्री के किरदार सुमन से प्यार हो जाता है. इस फिल्म के बाद ऑडियंस को प्रेम से प्यार हो गया था.


सलमान खान के करियर का सबसे पॉपुलर ऑनस्क्रीन नाम रहा ‘प्रेम’, कई फिल्मों में छोड़ी गहरी छाप

अंदाज अपना अपना
इस फिल्म में सलमान खान ने प्रेम भोपाली के किरदार में दर्शकों को खूब हंसाया. अपनी अद्भुत कॉमिक टाइमिंग और मजेदार अंदाज के साथ उन्होंने हर सीन में सभी का मनोरंजन किया और फिल्म को यादगार बना दिया.


सलमान खान के करियर का सबसे पॉपुलर ऑनस्क्रीन नाम रहा ‘प्रेम’, कई फिल्मों में छोड़ी गहरी छाप

हम आपके हैं कौन
इस फिल्म ने सलमान को सुपरस्टार बना दिया. फिल्म में सुपरस्टार एक फैमिली पर्सन, एक अच्छे दोस्त और प्रेमी प्रेम नाथ के किरदार में नजर आए थे, जिसे दर्शको ने खूब पसंद किया.


सलमान खान के करियर का सबसे पॉपुलर ऑनस्क्रीन नाम रहा ‘प्रेम’, कई फिल्मों में छोड़ी गहरी छाप

जुड़वा
फिल्म ‘जुड़वा’ में सलमान खान ने डबल रोल निभाया और दर्शकों का दिल जीत लिया. प्रेम के किरदार के रूप में वो बहुत फेमस हुए और इस रोल को बहुत ही यादगार अंदाज में निभाया.


सलमान खान के करियर का सबसे पॉपुलर ऑनस्क्रीन नाम रहा ‘प्रेम’, कई फिल्मों में छोड़ी गहरी छाप 

बीवी नंबर 1
इस फिल्म में प्रेम मेहरा के रूप में अपने कॉमेडी अवतार को बखूबी से निभाते हुए सलमान खान ने दिल जीतने वाली परफॉर्मेंस दी थी, जिसे दर्शक आज बी याद करते हैं.


सलमान खान के करियर का सबसे पॉपुलर ऑनस्क्रीन नाम रहा ‘प्रेम’, कई फिल्मों में छोड़ी गहरी छाप

हम साथ-साथ हैं
इस फिल्म में सलमान खान प्रेम चतुवेर्दी के रूप में आदर्श बेटा बने नजर आए थे. सलमान खान ने सबसे शांत और फेवरेट बेटा होने का एक फैमिली गोल दिया.

सलमान खान के करियर का सबसे पॉपुलर ऑनस्क्रीन नाम रहा ‘प्रेम’, कई फिल्मों में छोड़ी गहरी छाप
 
कहीं प्यार ना हो जाये
कहीं प्यार ना हो जाये में प्रेम कपूर के रूप में, सलमान खान फिल्म में बेहद मजेदार किरदार और एक सच्चे प्रेमी के रूप में नजर आए. जहां प्रेम का एक अलग साइड दिखा.

सलमान खान के करियर का सबसे पॉपुलर ऑनस्क्रीन नाम रहा ‘प्रेम’, कई फिल्मों में छोड़ी गहरी छाप

नो एंट्री
इस फिल्म में सलमान एक परफेक्ट हस्बैंड मटेरिअल, अपने जबरदस्त स्वैग और स्टाइल के साथ पीढ़ी को साथ लेकर चलने वाले प्रेम खन्ना के रूप में नजर आए.


सलमान खान के करियर का सबसे पॉपुलर ऑनस्क्रीन नाम रहा ‘प्रेम’, कई फिल्मों में छोड़ी गहरी छाप

इसके अलावा सलमान खान ने फिल्म दीवाना मस्ताना, सिर्फ तुम, चल मेरे भाई, पार्टनर, मैरीगोल्ड, रेडी और प्रेम रतन धन पायो में प्रेम का किरदार निभा कर सुर्खियां बटोरी.

Published at : 27 Dec 2025 11:19 AM (IST)
Maine Pyar Kiya Hum Aapke Hain Koun Hum Saath Saath Hain SALMAN KHAN
