'प्लीज मुझसे नफरत मत करना..'स्नेहा उल्लाल को आखिर क्यों ऐश्वर्या राय से मांगनी पड़ी थी माफी?

स्नेहा उल्लाल ने 2005 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था. उस दौरान एक्ट्रेस ने काफी लाइमलाइट बटोरी थी.उनकी डेब्यू फिल्म का नाम था लकी और इस फिल्म में वो सलमान खान संग नजर आई थीं. हालांकि, स्नेहा के डेब्यू से ज्यादा उस वक्त किसी और बात की चर्चा थी.

दऱअसल, उनकी शक्ल ऐश्वर्या राय से काफी ज्यादा मिलती थी. उस दौरान फैंस और मीडिया के लोग अक्सर स्नेहा को ऐश्वर्या राय की हमशक्ल कहकर बुलाया करते थे.ये टैग उनके संग काफी लंबे वक्त तक जुड़ा रहा.हाल ही में स्नेहा ने AlphaNeon Stuzioz से बात करते हुए स्नेहा उल्लाल ने उस दौर को याद किया.

स्नेहा ने कहा- सलमान खान ने किया था सपोर्ट

एक्ट्रेस ने जब मीडिया में उनकी तुलना ऐश्वर्या राय से की जा रही थी, तब उनका ऐश्वर्या का कैसा रिएक्शन था. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि डेब्यू के दौरान सलमान खान ने उन्हें कैसे सपोर्ट किया था.स्नेहा उल्लाल ने बताया कि लकी के दौरान सलमान खान ने उन्हें काफी सपोर्ट किया था.

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इंडस्ट्री में वो नई थीं और कई चीजें सीख रही थीं. उस दौरान सलमान ने उन्हें कंफर्टेबल फील करवाने की काफी कोशिश की और काम को बेहतर तरीके तरीके से समझाया.स्नेहा के अनुसार डेब्यू फिल्म के दौरान मिला सपोर्ट उनके लिए बेहद खास और यादगार रहा.

स्नेहा ने कहा कि उन्होंने कभी भी सलमान खान वाला एटीट्यूड मेरे साथ कभी नहीं दिखाया.स्नेहा ने कहा कि करियर के शुरुआती दिनों में उनकी मुलाकात ऐश्वर्या राय से हुई थी. उस समय मीडिया में दोनों के बीच लगातार हो रही तुलना की वजह से वो इस मुलाकात को लेकर थोड़ी नर्वस थीं.

स्नेहा ने बताया,'मैं एक बार ऐश्वर्या से मिली थी और उन्होंने मुझसे कहा था,'वेलकम टू द फैमिली, वेलकम टू बॉलीवुड, कुछ ऐसा ही.'उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया में होने वाली लगातार तुलना की वजह से उन्होंने ऐश्वर्या राय से माफी भी मांगी थी.

स्नेहा ने कहा,'मैंने उनसे कहा था, आई एम सॉरी, प्लीज मुझसे नफरत मत कीजिए. उस समय मीडिया में बहुत ज्यादा तुलना हो रही थी, इसलिए मुझे नहीं पता था कि उन्हें इससे बुरा लगा होगा या नहीं.'स्नेहा ने खुलासा किया कि फिल्मों में उनकी एंट्री बिल्कुल अचानक हुई थी, जब वो अभी कॉलेज में ही पढ़ रही थीं.

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