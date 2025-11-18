हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dabangg 4: फिर 'चुलबुल पांडे' बन धमाल मचाएंगे सलमान खान, 'दबंग 4' को लेकर आ गया बड़ा अपडेट

Dabangg 4: फिर 'चुलबुल पांडे' बन धमाल मचाएंगे सलमान खान, 'दबंग 4' को लेकर आ गया बड़ा अपडेट

Dabangg 4: सलमान खान की ‘दबंग 4’ का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. वहीं अरबाज खान ने अब फैंस को गुड न्यूज देते हुए ये कंफर्म किया है कि ये फिल्म जरूर आएगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Nov 2025 01:33 PM (IST)
Preferred Sources

‘दबंग’ सलमान खान की सुपरहिट फ्रेंचाइजी है. इसके अब तक तीन सीक्वल आ चुके है और तीनों ही हिट रहे हैं. 2019 में सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर ‘दबंग 3’ की रिलीज़ के बाद से, फैंस ‘दबंग 4’ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. वहीं अब लग रहा है कि ‘चुलबुल पांडे’ एक बार फिर अपने दबंग अंदाज में बड़े पर्दे पर नजर आएंगे. जी हां फैस के लिए गुड न्यूज है. दरअसल ‘दबंग 4’ पर काम चल रहा है. खुद अरबाज खान ने इस बात को कंफर्म किया है.

दबंग 4’ हुई कंफर्म
जूम को दिए एक इंटरव्यू में, अरबाज़ खान ने बताया कि दबंग 4 पाइपलाइन में है, हालांकि, उन्हें कोई जल्दी नहीं है. उन्होंने कहा, "यह पाइपलाइन में है, लेकिन मुझे टाइमलाइन नहीं पता." उन्होंने आगे कहा कि अगले पार्ट के बारे में सवाल एंडलेस हैं. उन्होंने कहा, "तो यह मेरा जवाब है जो एक बहुत ही पेटेंट जवाब है क्योंकि हर किसी का पेटेंट सवाल यही होता है कि दबंग 4 कब आएगी? तो यही मेरा जवाब है."

उन्होंने आगे कहा, "हम इस पर काम कर रहे हैं और कोई जल्दी नहीं है. लेकिन यह ऐसा कुछ है जिस पर सलमान और हम चर्चा करेंगे और करेंगे. यह ज़रूर होगा. मुझे नहीं पता कब, लेकिन जब भी होगा, यह एक ऐसी चीज़ होगी जिसका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा."

दबंग फ्रेंचाइज़ी
अभिनव कश्यप द्वारा निर्देशित पहली फिल्म दबंग 2010 में रिलीज़ हुई थी. इस फिल्म में सलमान खान ने एक पुलिस अधिकारी चुलबुल पांडे की भूमिका निभाई थी. इस फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन, ह्यूमर और ड्रामा का मिक्सचर था, साथ ही सोनाक्षी सिन्हा को दृढ़ इच्छाशक्ति वाली रज्जो के रूप में भी पेश किया गया थाय अपने शानदार गानों, यादगार डायलॉग्स और बड़े-बड़े किरदारों के साथ, दबंग बॉलीवुड की सबसे फेवरेट मसाला एंटरटेनिंग फिल्मों में से एक है और इसी के साथ एक बेहद सफल फ्रैंचाइज़ी की शुरुआत हुई थी.

वहीं इसकी दूसरी किस्त दबंग 2, 2012 में रिलीज़ हुई थी और इसका निर्देशन अरबाज़ खान ने किया था. जबकि दबंग 3, 2019 में रिलीज़ हुई थी और इसका निर्देशन प्रभु देवा ने किया था.

सलमान खान वर्क फ्रंट
वहीं  सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर इन दिनों टीवी के मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 19 को होस्ट कर रहे हैं. इसके अलावा सलमान अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग में भी बिजी हैं. ये फिल्म भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में 2020 में हुए संघर्ष पर बेस्ड है. यह फिल्म 2026 में रिलीज़ होने वाली है.

Published at : 18 Nov 2025 01:33 PM (IST)
