सलीम खान ने की कितनी शादियां? बच्चों से लेकर नाती-पोतों तक जानिए खान फैमिली के बारे में सब कुछ

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मशहूर परिवारों में शुमार खान परिवार ने सालों से बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई है. इस परिवार की नींव मशहूर लेखक सलीम खान ने रखी, जिनकी लेखनी ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दीं. खान परिवार के सदस्य न सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. आइए आपको बताते हैं खान परिवार के बारे में सब कुछ.

24 नवंबर, 1935 को इंदौर में जन्मे सलीम खान ने 1959 में फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत बतौर एक्टर की, लेकिन उन्हें असली पहचान एक स्क्रीनराइटर के तौर पर मिली. बाद में जावेद अख्तर के साथ उनकी जोड़ी बनी, जिसे सलीम-जावेद के नाम से जाना गया. ये जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे सक्सेसफुल राइटर्स की जोड़ियों में गिनी जाती है. उन्होंने ‘सीता और गीता’, ‘जंजीर’, ‘दीवार’, ‘शोले’, ‘त्रिशूल’, ‘क्रांति’ और ‘डॉन’ जैसी फिल्मों की कहानियां लिखीं, जिन्होंने दर्शकों के दिलों पर गहरा असर डाला.

सलीम खान ने कितनी शादियां की?

पर्सनल लाइफ की बात करें तो, सलीम खान ने दो शादियां की हैं. उनकी पहली शादी 1964 में सुशीला चरक से हुई थी. सलीम से शादी के बाद सुशीला ने अपना नाम बदलकर सलमा खान रख लिया. 17 साल बाद सलीम खान ने हेलेन से दूसरी शादी रचाई. हेलेन से शादी के बाद भी सलीम खान ने सलमा खान को तलाक नहीं दिया और वे आज भी अपनी दोनों बीवियों के साथ रहते हैं.





सलीम खान के कितने बच्चे हैं?

सलीम खान के बच्चों की बात करें तो वो चार बच्चों के पिता हैं. सलीम और सलमा के चार बच्चे हुए जिनके नाम सलमान, अरबाज, सोहेल और अलवीरा खान हैं. बता दें इन चार बच्चों के अलावा सलीम खान की एक बेटी और है. दरअसल, अर्पिता खान को सलीम खान ने गोद लिया है. हालांकि, हेलन से उन्हें कोई बच्चा नहीं है.

सलीम खान के नाती-पोते

सलीम खान के बेटे सलमान ने शादी नहीं की है, वो अभी भी सिंगल हैं. वहीं, उनके दूसरे बेटे अरबाज खान ने दो शादियां कीं. अरबाज ने पहली शादी मलाइका अरोड़ा से की थी, जिनसे उनका एक बेटा अरहान खान है. 2017 में इस कपल का तलाक हो गया. 2023 में अरबाज ने शूरा संग दूसरी शादी की और अब 2025 में ये कपल बेबी गर्ल के पेरेंट्स बने हैं.





सलीम खान बेटी अलविरा खान ने एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर अतुल अग्निहोत्री के संग शादी की है. इस कपल के दो बच्चे हैं, अयान और अलीजेह अग्निहोत्री. सलीम खान के तीसरे बेटे सोहेल खान ने 1998 में सीमा सजदेह संग शादी की थी. हालांकि, 2024 में दोनों का तलाक हो गया. इस एक्स कपल के दो बेटे हैं, जिनका नाम निर्वान खान और योहान खान है. खान परिवार की सबसे छोटी बेटी अर्पिता खान ने एक्टर आयुष शर्मा संग शादी की है. इस कपल के भी दो बच्चे हैं, जिनके नाम आहिल शर्मा और आयत शर्मा है.