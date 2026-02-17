हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सानिया चंडोक की 10 तस्वीरें, सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू हैं बेहद खूबसूरत

Sania Chandok Photos: क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने जल्द ही सानिया चंडोक संग शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. ऐसे में आइए देखते हैं सानिया चंडोक की 10 खूबसूरत तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Feb 2026 02:31 PM (IST)
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के घर जल्द ही शहनाइयां बजने वाली हैं. सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर सानिया चंडोक संग शादी रचाने वाले हैं. आइए जानते हैं कौन है सचिन तेंदुलकर को होने वाली बहू.

भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर मार्च में सानिया चंडोक के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं.
मीडिया रिपोर्सट्स के मुताबिक, शादी की रस्में 3 मार्च से शुरू होने की उम्मीद है. 5 मार्च को दोनों शादी रचाएंगे, जो मुंबई में होगी.
Published at : 17 Feb 2026 02:31 PM (IST)
