एक्ट्रेस अनीत पड्डा को फिल्म सैयारा से नेम-फेम मिला. इस फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया. अनीत को फैंस ने बहुत पसंद किया. सैयारा की सक्सेस के बाद जो स्पॉटलाइट मिल रही है उसे हैंडल करना इतना आसान नहीं है. अनीत ने बताया कि फैंस के प्यार को देखकर इमोशनल हो जाती हैं और हफ्ते में एक बार रो भी लेती हैं.

फैंस से मिल रहे प्यार की वजह से इमोशनल अनीत

Grazia India से बातचीत में अनीत पड्डा ने रिएक्ट किया, 'मैं सेंसेटिव हूं. मैं गहराई में जाकर चीजें फील करती हूं. तो, प्यार की ज़िम्मेदारी जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए सही करने की चाहत का बोझ में प्रेशर फील करती हूं. ये खूबसूरत है. लेकिन कभी-कभी, ये बहुत ज़्यादा होता है.'

अनीत ने कहा, 'मेरे फैंस जो एडिट्स बनाते हैं उन्हें देखकर में हफ्ते में एक बार रो लेती हूं. वो कोशिश, वो प्यार, मैं उम्मीद करती हूं कि मैं उसके साथ न्याय कर सकूं.'

अनीत पड्डा की करियर जर्नी

बता दें कि अनीत ने मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की थी. अनीत कई पॉपुलर एड्स में काम किया है. उन्होंने 2022 में फिल्म सलाम वेंकी में छोटा सा रोल प्ले किया था. इसके बाद उन्होंने ओटीटी पर काम किया. वेब सीरीज बिग गर्ल्स डोंट क्राई में वो नजर आई थीं. ये सीरीज 2024 में प्रीमियर हुई थी. इसके अलावा उन्होंने टीवी शो युवा सपनों का सफर में भी काम किया.

2025 में अनीत पड्डा की किस्मत चमक गई. उन्होंने फिल्म सैयारा में देखा गया. लीड हीरोइन के तौर पर ये उनकी पहली फिल्म थी. अहान पांडे के साथ उनकी केमिस्ट्री ने धमाका कर दिया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की थी. फिल्म को यशराज बैनर बनाया था. इस फिल्म में वो अल्जाइमर पेशेंट थीं. अब वो मैडॉक हॉर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा बन गई हैं. इस फिल्म का नाम है शक्ति शालिनी.