800 करोड़ की हवेली, अरबों की दौलत...कितने रईस हैं सैफ, जानें कहां-कहां है प्रॉपर्टी?

Saif Ali Khan Net Worth And Property: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान का ताल्लुक भोपाल के नवाब खानदान से है. उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी भोपाल के नवाब थे. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में उनकी अरबों की पैतृक प्रॉपर्टी भी है. हालांकि नवाब खानदान से संबंधित जमीनों और संपत्तियों के मालिकाना हक को लेकर फिर से जांच की मांग उठी है. इसका आधार 1949 में भारत सरकार और तत्कालीन भोपाल रियासत के बीच हुए मर्जर एग्रीमेंट को बनाया गया है.

बता दें कि इस मामले में सैफ अली खान, उनकी मां और दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर, उनकी दोनों बहनों सबा अली खाना और सोहा अली खान के नामा भी हैं. खैर इसी बीच आइए आपको ये बताते हैं कि आखिर सैफ अली खान के पास भोपाल के अलावा और कहां-कहां प्रॉपर्टी है और उनकी टोटल नेटवर्थ कितनी है?

गुरुग्राम में है 800 करोड़ की हवेली

सैफ अली खान के पास जो सबसे महंगी प्रॉपर्टी है उनमें सबसे मशहूर नाम पटौदी पैलेस का है. सैफ अली खान के पास हरियाणा के गुरुग्राम में पटौदी पैलेस नाम की एक आलीशान और बेशकीमती हवेली है. हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट मुताबिक इस आलीशान हवेली की कीमत करीब 800 करोड़ रुपये है. 10 एकड़ में फैले इस पैलेस में एक बड़ा सा गार्डन, 150 कमरे, बड़ा स्विमिंग पूल, खेती-बाड़ी के लिए जमीन आदि है.

मुंबई में है कई लग्जरी प्रॉपर्टी

सैफ अपनी पत्नी करीना कपूर खान और बेटों के साथ पहले मुंबई के बांद्रा में सतगुरु शरण बिल्डिंग में एक आलीशान डुप्लेक्स में रहते थे. मैजिकब्रिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 वर्ग फुट में फैले इस घर में 6 बालकनी, एक लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, पांच बेडरूम और एक जिम आदि है. इसकी कीमत करीब 50 करोड़ रुपये है. इसके अलावा फॉर्च्यून हाइट्स नाम की बिल्डिंग में सैफ के पास दो अपार्टमेंट है. जिनमें से की एक की 50 करोड़ रुपये है. इसी में सैफ अपनी फैमिली के साथ रहते हैं.

वहीं Zapkey.com की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर के हिकन्स रेजिडेंसी नाम की बिल्डिंग में 12वे और 13वें फ्लोर दो फ्लैट्स और हैं. ये दोनों अपार्टमेंट उन्होंने साल 2015 में किराये पर दिए थे. इनसे उन्हें लाखों रुपये का किराया आता है.

कितने अमीर हैं सैफ अली खान?

अब बात कर लेते हैं सैफ अली खान की टोटल नेटवर्थ के बारे में. इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो सैफ की कुल नेटवर्थ 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा है. सैफ एक फिल्म के लिए करीब दस करोड़ रुपये तक फीस लेते हैं. उनके कार कलेक्शन पर नजर डालें तो अभिनेता के पास Ford Mustang Shelby GT500, Range Rover, Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series और Jeep Grand Cherokee जैसी लग्जरी गाड़ियां भी हैं.