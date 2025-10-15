रेड सूट, सिल्वर बिंदी लगाए पति अभिषेक के लिए बिल्कुल दुल्हन सी सजी थीं ऐश्वर्या राय, एक्ट्रेस के करवा चौथ का लुक हुआ अब Viral
Aishwarya Rai Karwa Chauth Look: ऐश्वर्या और अभिषेक बॉलीवुड के पावर कपल हैं. वहीं अब सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या के करवाचौथ का लुक वायरल हो रहा है जिसे देख फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
ऐश्वर्या राय बच्चन का एक अनदेखा वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है, जिसमें वह खूबसूरत लाल सलवार सूट पहने हुए हैं, जो जाहिर तौर पर करवा चौथ के जश्न का है. उनके एक फैन पेज द्वारा शेयर की गई इस छोटी सी क्लिप में ऐश्वर्या अपने पति अभिषेक बच्चन के साथ मुस्कुराते हुए और बातें करते हुए दिखाई दे रही हैं, जो फैन्स के दिलों को छू रहा है.
ऐश्वर्या राय बच्चन का करवा चौथ का लुक हुआ वायरल
झुमके और सिल्वर की बिंदी के साथ ट्रेडिशनल रेड आउटफिट में ऐश्वर्या बेहद खूबसूरत लग रही थीं. वहीं अभिषेक बच्चन इस दौरान एक स्लीक ब्लैक बंदगले की ड्रेस में काफी हैंडसम लग रहे हैं. वीडियो में ऐश्वर्या और अभिषेक एक दूसरे से हंसकर बात करते हुए नजर आ रहे हालांकि इस वीडियो पर कोई तारीख नहीं है और ये क्लियर भी नहीं है कि यह वीडियो हाल का है या पिछले साल का लेकिन दोनों को साथ में देखकर फैंस खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं.
वैसे अभिषेक और ऐश्वर्या अक्सर अपने करवा चौथ समारोह की झलकियां साझा करते रहे हैं. एक पुरानी पोस्ट में, अभिषेक ने X (पहले ट्विटर) पर लिखा था, "करवाचौथ, शुभकामनाएं महिलाओं... और उन कर्तव्यनिष्ठ पतियों को भी जिन्हें अपनी पत्नियों के साथ व्रत रखना चाहिए! मैं रखता हूं."
अभिषेक ने ऐश्वर्या को दिया था ट्रिब्यूट
हाल ही में, अभिषेक बच्चन ने एक इमोशनल अवॉर्ड एक्सेप्टेंस स्पीच के दौरान ऐश्वर्या राय को पब्लिकली थैंक्यू किया था. अभिनेता ने "आई वांट टू टॉक" में अपने अभिनय के लिए बेस्ट लीडिंग एक्टर (पुरुष) का पुरस्कार जीता, और यह सम्मान कार्तिक आर्यन के साथ "चंदू चैंपियन" के लिए शेयर किया.
आँखों में आँसू भरकर उन्होंने कहा, "इस साल फिल्म इंडस्ट्री में मेरे 25 साल पूरे हो रहे हैं, और मुझे याद नहीं कि मैंने इस अवॉर्ड के लिए कितनी बार स्पीच की प्रैक्टिस की है. यह एक सपना रहा है, और मैं बहुत इमोशनल और ग्रेटिट्यूड से भरा हूं. ऐश्वर्या और आराध्या, मुझे बाहर जाकर अपने सपनों को पूरा करने का मौका देने के लिए थैंक्यू. मुझे उम्मीद है कि ये अवॉर्ड जीतकर, वे देखेंगे कि उनके त्याग ही आज मेरे यहां खड़े होने का एक मुख्य कारण हैं."
