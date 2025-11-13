फिल्मों में विलेन बनकर पैदा किया खौफ, सईद जाफरी की ये 5 हिट फिल्में ओटीटी पर देखें यहां

सईद जाफरी ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों के दिल में खास जगह बनाई थी. अपने फिल्मी करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक कई फिल्मों में किया. सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी का प्रदर्शन किया. उन्हें विलेन के रोल में काफी पसंद किया गया था. लेकिन 15 नवंबर 2015 को उन्होंने 86 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. इस मौके पर आइए जानते हैं एक्टर की सुपरहिट फिल्म और इसके ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में.

हिंदी से लेकर ब्रिटिश फिल्मों में भी किया काम

कॉलेज के दिनों से ही सईद जाफरी को हिंदी फिल्मों का शौक था और इसी वजह से उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया. 1951 में वो दिल्ली आए जहां उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में बतौर राइटर और ब्रॉडकास्टर की नौकरी की. इसके बाद आईएमडीबी के मुताबिक उन्होंने 1969 में फिल्म 'गुरु' से डेब्यू किया जहां कही ब्रिटिश और इंडियन एक्टर्स ने काम किया. लेकिन ज्यादातर फिल्मों में उन्हें विलेन के रोल में ही देखा गया. यहां देखिए उनकी हिट फिल्मों और ओटीटी प्लेटफॉर्म की लिस्ट.

1. राम तेरी गंगा मैली

1985 में राज कपूर द्वारा निर्देशित ये फिल्म पर्दे पर रिलीज हुई थी जिसमें मंदाकिनी और राजीव कपूर को लीड रोल्स में देखा गया. इस फिल्म में सईद जाफरी ने कुंज बिहारी की भूमिका निभाई. मूवी को दर्शकों ने बहुत सराहा और इसने अपने नाम कई अवार्ड्स भी किए. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.



2. शतरंज के खिलाड़ी

1977 में सत्यजीत राय की ये फिल्म रिलीज हुई जिसमें सईद जाफरी को मीर रोशन अली के रोल में देखा गया. इस फिल्म को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स का भी बहुत प्यार मिला और सईद जाफरी ने भी अपने दमदार परफार्मेंस से फैंस को खूब इंप्रेस किया. इतना ही नहीं 1978 में एक्टर को इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्मफेयर अवॉर्ड से नवाजा गया. इस फिल्म को आप एप्पल टीवी के साथ यूट्यूब पर भी देख सकते हैं.







3. जुदाई

सईद जाफरी के हिट फिल्मों के लिस्ट में 1997 में रिलीज हुई इस मूवी का नाम भी शामिल है. इसमें एक्टर ने सुधीर साहनी नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले किया. इसमें श्रीदेवी, अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई. फिल्म में श्रीदेवी पैसों के लिए अपने पति यानी अनिल कपूर को उसकी बॉस से शादी करने के लिए बेच देती है. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर एंजॉय करें.



4. सागर

लिस्ट के चौथे पर ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया स्टारर इस फिल्म का नाम शुमार है. इसमें सईद जाफरी को भी अहम किरदार में देखा गया. इस फिल्म में अभिनेता ने लीड एक्टर्स डिंपल कपाड़िया के पिता का किरदार निभाया. रमेश सिप्पी द्वारा बनाई इस फिल्म में कमल हासन को भी देखा गया था. इस फिल्म को आप यूट्यूब के साथ प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हैं.



5. चश्मे– बद्दूर

1981 में सईद जाफरी की ये फिल्म रिलीज हुई. इसका निर्देशन सई परांजपे ने किया था. इस रॉमकॉम फिल्म में फारूक शेख, दीप्ति नवल, राकेश बेदी, रवि बासवानी, लीला मिश्रा जैसे कलाकारों को देखा गया. फिल्म में सईद जाफरी को पान वाला का किरदार निभाते देखा गया. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.