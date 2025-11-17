हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने साइन की तीसरी मूवी, महेश बाबू के भतीजे संग करेंगी तेलुगू फिल्म

रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने साइन की तीसरी मूवी, महेश बाबू के भतीजे संग करेंगी तेलुगू फिल्म

रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने तीसरी फिल्म साइन कर ली है. वो तेलुगू डेब्यू करने वाली हैं. इस फिल्म में वो महेश बाबू के भतीजे के साथ नजर आएंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 17 Nov 2025 02:49 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने इसी साल जनवरी में बॉलीवुड डेब्यू किया. वो फिल्म आजाद में नजर आईं. अभिषेक कपूर की फिल्म में वो अजय देवगन के भांजे अमन देवगन संग दिखी थीं. फिल्म फ्लॉप हो गई थी. लेकिन राशा का गाना 'ऊई अम्मा' वायरल हो गया था. राशा के एक्सप्रेशन बहुत पसंद किए गए थे. राशा अपने डांस के लिए चर्चा में रहती हैं.

राशा थडानी का तेलुगू डेब्यू

इन दिनों वो अपकमिंग फिल्म Laikey Laikaa की शूटिंग में बिजी हैं. इस फिल्म में वो मुंज्या एक्टर अभय वर्मा के साथ दिखेंगी. इसी बीच अब राशा ने अपने तेलुगू डेब्यू की अनाउंसमेंट कर दी हैं. वो महेश बाबू के भतीजे जया कृष्णा घट्टेमेनेनी के अपोजिट रोल में नजर आएंगी. राशा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की. फिल्म का टेंटेटिव टाइटल नाम AB4 है. फिल्म को अजय भूपति बना रहे हैं. अश्विनी दत्त फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rasha Thadani (@rashathadani)

फिल्म से राशा का फर्स्ट पोस्ट

फिल्म के पोस्टर में राशा को ब्लैक टॉप और डेनिम जींस पहने देखा गया. उन्होंने साइड पार्टेड हेयरस्टाइल बनाई हुई है. वो बाइक के साथ पोज देती दिख रही हैं. उन्होंने इस लुक के लिए मिनिमल मेकअप कैरी किया है. पोस्टर के कैप्शन में उन्होंने लिखा- नई शुरुआत, बहुत सारा आभार. मैं तेलुगू सिनेमा में कदम रख रही हूं. थैंक्यू अजय सर इस मौके के लिए.

राशा सोशल मीडिया स्टार हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 3.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वो इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं और पोस्ट करती रहती हैं. वो अपनी लाइफ से जुड़े अपडेट्स देती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अभय वर्मा के साथ एक फोटोशूट शेयर किया था. इसमें वो साड़ी पहने नजर आईं, वहीं अभय उनके साथ रोमांस करते दिखे. फिल्म शूटिंग की ये तस्वीरें वायरल हो गई थीं. इस फिल्म की शूटिंग के कई वीडियोज भी वायरल हुए थे.

Published at : 17 Nov 2025 02:49 PM (IST)
Raveena Tandon Rasha Thadani
