अक्षय कुमार की 2012 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म ‘राउडी राठौर’ को खूब पसंद किया गया था. इस फिल्म के निर्माता संजय लीला भंसाली अब अपनी इस हिट फिल्म के सीक्वल की प्लानिंग कर रहे हैं. हालांकि ‘राउडी राठौर 2’ में अक्षय कुमार विक्रांत सिंह राठौर के रूप में वापसी नहीं करेंगे, बल्कि एक पैन इंडिया स्टार उन्हें रिप्लेस कर सकता है.

‘राउडी राठौर 2’ से अक्षय कुमार का कटा पत्ता

दरअसल इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट की मानें तो भंसाली स्टूडियो ने राउडी राठौर पर बड़ा कदम उठाने और इसे एक फ्रैंचाइज़ी में बदलने का फैसला किया है. रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने दावा किया, "भंसाली प्रोडक्शंस 'राउडी राठौर 2' सहित कई मेजर प्रोजेक्ट्स पर एक्टिवली काम कर रहा है. और यह स्टूडियो की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी में से एक है जिसका पैन इंडिया लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग फैंन बेस है."

रिपोर्ट के मुताबिक अभी स्टार कास्ट नहीं चुनी गई है और फिल्म अभी शुरुआती दौर में है. हालांकि, ये भी बताया गया है कि राउडी राठौर 2 में, एक 'बड़े अखिल भारतीय सितारे' के पुलिस अवतार में मुख्य भूमिका निभाने की संभावना है. रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने आगे बताया, "फिल्म की जबरदस्त पॉपुलैरिटी को देखते हुए, निर्माता एक बड़े पैन इंडिया सितारे को कास्ट करने पर विचार कर रहे हैं."

राउडी राठौर में अक्षय-सोनाक्षी ने प्ले किया था लीड रोल

रिपोर्ट के मुताबिक राउडी राठौर में ओरिजनली अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा थे. प्रभु देवा द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2006 की तेलुगु फिल्म विक्रमारकुडु की ऑफिशियल हिंदी रीमेक थी. इसे दर्शकों ने खूब पसंद किया और इसने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये से थोड़ी ज्यादा कमाई की थी.

अक्षय कुमार वर्क फ्रंट

इस बीच, अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर जल्द ही वेलकम टू द जंगल में नजर आएंगे. यह फिल्म वेलकम (2007) और वेलकम बैक (2015) के बाद वेलकम फ्रैंचाइज़ी का तीसरा चैप्टर है, 2007 में रिलीज़ हुई वेलकम, में कैटरीना कैफ, परेश रावल, अनिल कपूर, नाना पाटेकर और मल्लिका शेरावत ने अहम रोल प्ले किये थे. ये फिल्म सुपरहिट रही और इसने एक कल्ट क्लासिक बॉलीवुड कॉमेडी फिल्म का दर्जा हासिल किया था. वहीं वेलकम 3 की रिलीज़ डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है.