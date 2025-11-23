रोई रोई बिनाले ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया, कांतारा चैप्टर 1 का ये रिकॉर्ड खतरे में

दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग और गरिमा गर्ग के प्रोडक्शन की फिल्म 'रोई रोई बिनाले' बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है. इस म्यूजिकल ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस कई रिकॉर्ड बना लिए हैं. रोई रोई बिनाले 2025 की नौवीं मोस्ट प्राॉफिटेबल फिल्म बन गई है.

रोई रोई बिनाले का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म को Rajesh Bhuyan ने डायरेक्ट किया है. फिल्म 31 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई थी. फिल्म ने एडवांस बुकिंग और ओपनिंग डे पर धमाका कर दिया था और कई बेंचमार्क सेट किए थे. ये असमिया फिल्म के इतिहास की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. फिल्म ने 22 दिनों में 24.49 करोड़ का कलेक्शन कर लिया. Sanilk के मुताबिक, 22वें दिन फिल्म ने 37 लाख रुपये की कमाई की है. फिल्म अब 25 करोड़ का माइलस्टोन पार करने वाली हैं.

फिल्म ने पहले हफ्ते में 11.48 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे हफ्ते में 7.47 करोड़ का कलेक्शन किया था. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 5.17 करोड़ का कलेक्शन किया था. 22वें दिन 37 लाख का कलेक्शन किया था. फिल्म का टोटल कलेक्शन किया 24.49 करोड़ का बिजनेस किया गया.

इस फिल्म को रोई रोई बिनाले ने छोड़ पीछे

बता दें कि फिल्म 2025 की नौवीं मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म बन गई है. फिल्म ने मराठी सुपरहिट फिल्म दशावतार को पीछे छोड़ दिया है. दशावतार 5 करोड़ के बजट में बनी थी और फिल्म ने 383.6 परसेंट का प्रॉफिट किया था.

वहीं रोई रोई बिनाले 5 करोड़ के बजट में बनी है. फिल्म ने 24.49 करोड़ का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और 28.89 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. फिल्म सुपरहिट हो गई है और फिल्म ने 389.8 परसेंट प्रॉफिट कमाया है. फिल्म ऐसे ही कमाई करती रही तो जल्द ही कांतारा चैप्टर 1 को पीछे छोड़ देगी.

कांतारा चैप्टर 1 का रिकॉर्ड खतरे में

कांतारा चैप्टर 1 को 125 करोड़ के बजट में बनाया गया था. फिल्म ने 621.35 करोड़ की कमाई की और फिल्म ने 397.08 परसेंट का प्रॉफिट कमाया.