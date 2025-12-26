न्यू ईयर पार्टी आने वाली है और हर किसी का यही सवाल होता है कि पार्टी में ऐसा क्या पहनें कि लुक एकदम अलग और ग्लैमरस लगे. अगर आप भी यही सोच रही हैं तो नोरा फतेही के स्टनिंग लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकते हैं. नोरा का स्टाइल हमेशा क्लासी और पार्टी-रेडी रहता है.