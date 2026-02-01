फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर पर हाल ही में 5 राउंड फायरिंग की गई. मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. आरोपियों को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच ने 12 टीमें बनाई गई हैं. रोहित शेट्टी का बयान दर्ज किया जा रहा है. रोहित शेट्टी इंडिया के पॉपुलर फिल्ममेकर हैं. उनकी फिल्में बॉक् ऑफिस पर धमाल मचाती हैं. रोहित को बॉक्स ऑफिस किंग भी कहा जाता है.

उन्होंने अपने 23 साल के करियर में सिर्फ 2 फ्लॉप फिल्में दी हैं. आइए जानते हैं एक्टर का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड. रोहित शेट्टी की 10 फिल्में 100 करोड़ क्लब में शामिल हैं. वहीं 4 फिल्में 200 करोड़ क्लब में शामिल हैं.

रोहित शेट्टी की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रोहित शेट्टी ने 2003 में फिल्म जमीन से करियर की शुरुआत की थी. ये फिल्म एवरेज रही थी. फिल्म ने 11 करोड़ का कलेक्शन किया था.

इसके बाद वो 2006 में फिल्म गोलमाल लेकर आए. इस फिल्म से रोहित ने सभी को खूब हंसाया. फिल्म हिट रही और इस फिल्म ने 29.33 करोड़ की कमाई की. रोहित की तीसरी फिल्म संडे थी, जो कि 2008 में आई थी और फ्लॉप रही थी. फिल्म ने 20.30 करोड़ की कमाई की थी.

गोलमाल रिटर्न्स 2008 में आई थी. ये फिल्म भी हिट रही. फिल्म ने 51.12 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके बाद वो 2009 में ऑल द बेस्ट लकेर आए. ये फिल्म 41.41 करोड़ की कमाई के साथ सेमी हिट रही.

रोहित शेट्टी की 100 करोड़ क्लब वाली जर्नी

2010 से रोहित शेट्टी की 100 करोड़ क्लब वाली जर्नी शुरू हुई. उनकी गोलमाल 3 ने 106.34 करोड़ की कमाई की और फिल्म हिट रही. 2011 में सिंघम आई और 2012 में बोल बच्चन आई. दोनों फिल्में हिट रहीं. सिंघम ने 100.30 करोड़ और बोल बच्चन ने 102.94 करोड़ की कमाई की.

200 करोड़ क्लब में एंट्री

2013 में रोहित शेट्टी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस लेकर आए. ये फहली फिल्म थी जिसने 200 करोड़ क्लब में एंट्री ली. फिल्म ने 227.13 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये ब्लॉकबस्टर हिट रही थी. इस फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण लीड रोल में थे.