'भूल भुलैया' जैसी है प्रभास की 'द राजा साब'? एक्ट्रेस बोली- 'ऐसी फैंटेसी फिल्म कभी बनी ही नहीं'

साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज हो रही है. ये एक हॉरर-कॉमेडी-फैंटेसी फिल्म है जिसे लेकर काफी बज है. फिल्म का ट्रेलर देखकर सोशल मीडिया पर 'द राजा साब' को अक्षय कुमार की 'भूल भुलैया' जैसा बताया जा रहा था. अब 'द राजा साब' के प्रोड्यूसर और एक्ट्रेसेस ने इस तुलना पर रिएक्ट किया है.

पिंकविला को दिए एक हालिया इंटरव्यू में प्रोड्यूसर टी.जी. विश्वप्रसाद ने 'द राजा साब' को एक अलग कहानी के साथ अलग हॉरर-फैंटेसी फिल्म बताया. उन्होंने कहा- 'हमें भारत के सबसे बड़े स्टार को लेकर एक काल्पनिक कहानी गढ़नी थी. इसलिए, सीन एलिमेंट्स के साथ-साथ बैकग्राउंड की कहानी भी काफी अलग है.'

'द राजा साब' एक फैंटेसी की दुनिया है!

'द राजा साब' एक्ट्रेस रिद्धि कुमार ने भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा- 'भूल भुलैया एक बेहतरीन फिल्म है, मुझे ये बहुत पसंद है, लेकिन ये बहुत ही यथार्थवादी थी. ये एक असली महल पर आधारित थी, जिसमें असली लोग थे. इसमें साइकोलॉजिकल पहलू भी है, साथ ही साथ एक बहुत ही हकीकत से जुड़ा हॉरर पहलू भी है, और जिस दुनिया में आप एंट्री करते हैं वो एक फैंटेसी की दुनिया है. फैंटेसी का पूरा मकसद ही कुछ ऐसा बनाना है जो कभी पहले बनी ही ना हो.

'भूल भुलैया' जैसी सक्सेस चाहती हैं निधि अग्रवाल

वहीं निधि अग्रवाल भी 'द राजा साब' और 'भूल भुलैया' के बीच हो रही तुलना पर रिएक्ट करती हैं. वो कहती हैं- हालांकि, मैं उम्मीद करती हूं कि हमारी फिल्म भी भूल भुलैया जैसा ही प्रभाव डालेगी.

फिल्म की स्टार कास्ट और रनटाइम

'द राजा साब' को सीबीएफसी ने U/A 16+ सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया था. प्रभास की फिल्म का टोटल रनटाइम 189 मिनट यानी 3 घंटे और 9 मिनट है. इस फिल्म में मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, निधि अग्रवाल, जरीना वहाब और बोमन ईरानी जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं.