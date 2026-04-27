रेमो डिसूजा ने बताई ईसाई धर्म अपनाने के पीछे की वजह, दिखाया अपने घर का शिवलिंग

रेमो डिसूजा किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. हाल ही में रेमो डिसूजा ने लेटेस्ट व्लॉग में अपनी लाइफ से जुड़े कई खुलासे किए हैं. रेमो डिसूजा का रियल नेम रमेश गोपी नायर है. उन्होंने ईसाई धर्म में कन्वर्ट होने के बाद अपना नाम रेमो डिसूजा रख लिया.

हाल ही में उन्होंने अपनी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में बात की. साथ ही कर्ली टेल्स के संग बात करते हुए रेमो डिसूजा ने कहा कि उन्होंने अपनी वाइफ की वजह से ईसाई धर्म नहीं अपनाया. लेकिन, सबको ऐसा लगता है कि इसके पीछे उनकी वाइफ लिजेल का हाथ है.

रेमो डिसूजा ने इस वजह से बदला धर्म

रेमो डिसूजा ने कहा,'मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मैं पत्नी लिजेल की वजह से कन्वर्ट नहीं हुआ. तब मेरी उम्र 15 साल थी. मैं चर्च के लिए बहुत काम करता था, तो फादर ने पूछा कि तुम कन्वर्ट क्यों नहीं हो जाते. मैंने पापा को पूछा, उन्होंने मना नहीं किया.'

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रेमो ने इस दौरान अपने घर की झलक भी दिखलाई. उसके घर में ईसा मसीह के साथ गणेश भगवान और शिव भगवान की भी मूर्ति देखने को मिली. रेमो की वाइफ लिजेल ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें अपने घर में शिवलिंग रखनी थी.

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इस दौरान रेमो ने दिखाया कि उनके घर के अंदर दुनिया का सबसे छोटा शिवलिंग है. रेमो के घर के एक बड़े से एरिया में शिवजी की मूर्ती के साथ शिवलिंग रखी हुई है.

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रेमो डिसूजा की वाइफ लिजेल ने कहा,'मैं जब मंदिर जाती थी तो वहां अभिषेक करती थी. लोगों को भी हड़बड़ी होती थी. वो भी पीछे से डालने लगते थे. तो मुझे बहुत बुरा लगता था. इसलिए मैंने घर में ही शिवलिंग स्थापित कर लिया.'

आपको बता दें रेमो डिसूजा जब मुंबई आए थे तो उन्हें अपने सांवले रंग की वजह से कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था. उस दौरान उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे. रेलवे स्टेशन तक पर रात गुजारनी पड़ी.

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