अमिताभ बच्चन के साथ रेखा ने इन एक्टर्स को किया था डेट, जान लें पूरी लिस्ट

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा अपनी एक्टिंग की वजह से हमेशा सुर्खियों में रही हैं. वो अपनी एक्टिंग के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही हैं. रेखा का नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ा है. रेखा और अमिताभ बच्चन का नाम जगजाहिर है. रेखा ने अमिताभ बच्चन के लिए अपना प्यार खुलकर कबूल भी किया है. अमिताभ बच्चन के अलावा भी रेखा का नाम कई बॉलीवुड एक्टर्स के साथ जुड़ा है. आइए आपको उन एक्टर्स के बारे में बताते हैं जिनके साथ रेखा का नाम जुड़ा है.

अमिताभ बच्चन

रेखा और अमिताभ बच्चन के बारे में सभी को पता है. रेखा ने कई बार अमिताभ बच्चन के लिए अपना प्यार कबूला है. दोनों की दोस्ती फिल्म के सेट पर हुई थी वहीं से ये दोस्ती प्यार में बदल गई थी. दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे मगर ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया था क्योंकि अमिताभ बच्चन की पहले ही जया बच्चन से शादी हो चुकी थी.

जितेंद्र

रेखा ने जितेंद्र के साथ भी कई फिल्मों में काम किया है. इसी दौरान दोनों का नाम जुड़ने लगा था हालांकि उनका ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया था.

किरण कुमार

रेखा ने कुछ महीनों तक किरण कुमार को भी डेट किया था. मगर किरण के पिता जीवन की वजह से उनका ये रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया था.

विनोद मेहरा

किरण कुमार से अलग होने के बाद रेखा को विनोद मेहरा से प्यार हो गया था. दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था. रेखा का ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाया था.

मुकेश अग्रवाल

रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी. रेखा और मुकेश का रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया था और दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया था. इसी दौरान मुकेश ने आत्महत्या कर ली थी. उनकी सुसाइड का कारण आजतक किसी को नहीं पता है.

अक्षय कुमार

रेखा का नाम बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ भी जुड़ा था. हालांकि दोनों में से किसी ने अपने रिलेशनशिप को लेकर चुप्पी नहीं तोड़ी थी.

ये भी पढ़ें: 'लोका चैप्टर-1' की फीमेल सुपरहीरो का ट्रांसफॉर्मेशन देख उड़ जाएंगे होश, पुरानी फोटो हुई वायरल