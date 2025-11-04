रश्मिका मंदाना ने पहली बार करीब से दिखाई इंगेजमेंट रिंग, जानें कितने लाख है कीमत

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी नई फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' के प्रमोशन में बिजी हैं. इस बीच उन्होंने अपनी सगाई की अंगूठी करीब से दिखाई है जिसपर फैंस की नजरें टिक गई है. इस दौरान जब उनसे विजय देवरकोंडा से शादी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसका भी जवाब दिया.

रश्मिका मंदाना हाल ही में जगपति बाबू के जी5 टॉक शो जयम्मु निश्चयमु रा में अपनी नई फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' के प्रमोशन के लिए नजर आईं. शो में उन्होंने एक प्रिंटेड सूट पहना था, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उनकी सगाई की अंगूठी ने खींचा. जब उन्होंने फैंस को ग्रीट करने के लिए कोरियाई दिल का साइन बनाया, तो अंगूठी हर किसी की नजरों में थी.

जगपति बाबू ने की रश्मिका की खिंचाई

जगपति बाबू ने रश्मिका की जिंदगी के सभी 'विजय' (Achievements) की खिंचाई करते हुए कहा- 'विजय देवरकोंडा, दोस्ती. विजय सेतुपति, फैन और थलपति विजय, हमेशा के फैन. तो आपने विजयम और विजय, दोनों को अपना लिया है, मुझे लगता है.' जिस पर रश्मिका हंस पड़ीं इसके बाद उन्होंने फैंस की ओर शरारती नजर भी डाली. जब उनकी बचपन की एक तस्वीर दिखाई गई, तो रश्मिका ने बताया कि यह चेन्नई में ली गई थी. जगपति ने मजाक में कहा- 'तो तब भी आप विजय की फैन थीं.'

रश्मिका की रिंग पर छिड़ी सोशल मीडिया पर मजेदार बहस

होस्ट की नजर रश्मिका की अंगूठियों पर गई, जिसमें उनकी सगाई की अंगूठी और अन्य अंगूठियां भी शामिल थीं. उसने उससे पूछा- 'तो क्या ये अंगूठियां इमोशन से जुड़ी हैं?' रश्मिका ने कहा- 'ये मेरे लिए बहुत खास हैं.' फैंस के तालियों की गूंज के बीच उन्होंने बताया कि उन्हें इस बातचीत में बहुत मजा आ रहा है.

रश्मिका मंदाना की इंगेजमेंट रिंग कितनी महंगी है?

बॉलीवुडशादीज डॉट कॉम के मुताबिक इस रिंग के नेचुरल वर्जन की कीमत लगभग 22,88,000 है. हालांकि रश्मिका ने जो रिंग पहनी है वो 1.5 कैरेट की है और उसमें राउंड डायमंड के साथ फ्लश सेटिंग है.

कब शादी कर सकती हैं रश्मिका मंदाना?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक विजय देवरकोंडा की टीम ने बताया है उन्होंने रश्मिका मंदाना सगाई कर ली है. रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि कपल फरवरी 2026 में शादी करने वाला है. हालांकि दोनों में से किसी ने इस खबर को पब्लिकली अनाउंस नहीं किया है.