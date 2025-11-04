हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरश्मिका मंदाना ने पहली बार करीब से दिखाई इंगेजमेंट रिंग, जानें कितने लाख है कीमत

रश्मिका मंदाना ने पहली बार करीब से दिखाई इंगेजमेंट रिंग, जानें कितने लाख है कीमत

Rashmika Mandanna Engagement Ring: रश्मिका मंदाना को लेकर खबरें आई थीं कि उन्होंने विजय देवरकोंडा से सगाई कर ली है. अब एक्ट्रेस ने खुद करीब से अपनी इंगेजमेंट रिंग दिखाई है जिसकी कीमत लाखों में है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 04 Nov 2025 05:23 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी नई फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' के प्रमोशन में बिजी हैं. इस बीच उन्होंने अपनी सगाई की अंगूठी करीब से दिखाई है जिसपर फैंस की नजरें टिक गई है. इस दौरान जब उनसे विजय देवरकोंडा से शादी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसका भी जवाब दिया.

रश्मिका मंदाना हाल ही में जगपति बाबू के जी5 टॉक शो जयम्मु निश्चयमु रा में अपनी नई फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' के प्रमोशन के लिए नजर आईं. शो में उन्होंने एक प्रिंटेड सूट पहना था, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उनकी सगाई की अंगूठी ने खींचा. जब उन्होंने फैंस को ग्रीट करने के लिए कोरियाई दिल का साइन बनाया, तो अंगूठी हर किसी की नजरों में थी.

जगपति बाबू ने की रश्मिका की खिंचाई
जगपति बाबू ने रश्मिका की जिंदगी के सभी 'विजय' (Achievements) की खिंचाई करते हुए कहा- 'विजय देवरकोंडा, दोस्ती. विजय सेतुपति, फैन और थलपति विजय, हमेशा के फैन. तो आपने विजयम और विजय, दोनों को अपना लिया है, मुझे लगता है.' जिस पर रश्मिका हंस पड़ीं इसके बाद उन्होंने फैंस की ओर शरारती नजर भी डाली. जब उनकी बचपन की एक तस्वीर दिखाई गई, तो रश्मिका ने बताया कि यह चेन्नई में ली गई थी. जगपति ने मजाक में कहा- 'तो तब भी आप विजय की फैन थीं.'

रश्मिका की रिंग पर छिड़ी सोशल मीडिया पर मजदार बहस
होस्ट की नजर रश्मिका की अंगूठियों पर गई, जिसमें उनकी सगाई की अंगूठी और अन्य अंगूठियां भी शामिल थीं. उसने उससे पूछा- 'तो क्या ये अंगूठियां इमोशन से जुड़ी हैं?' रश्मिका ने कहा- 'ये मेरे लिए बहुत खास हैं.' फैंस के तालियों की गूंज के बीच उन्होंने बताया कि उन्हें इस बातचीत में बहुत मज आ रहा है.

रश्मिका मंदाना की इंगेजमेंट रिंग कितनी महंगी है?
बॉलीवुडशादीज डॉट कॉम के मुताबिक इस रिंग के नेचुरल वर्जन की कीमत लगभग 22,88,000 है. हालांकि रश्मिका ने जो रिंग पहनी है वो 1.5 कैरेट की है और उसमें राउंड डायमंड के साथ फ्लश सेटिंग है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zee Telugu (@zeetelugu)


कब शादी कर सकती हैं रश्मिका मंदाना?
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक विजय देवरकोंडा की टीम ने बताया है उन्होंने रश्मिका मंदाना सगाई कर ली है. रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि कपल फरवरी 2026 में शादी करने वाला है. हालांकि दोनों में से किसी ने इस खबर को पब्लिकली अनाउंस नहीं किया है.

Published at : 04 Nov 2025 05:20 PM (IST)
Tags :
Rashmika Mandanna The Girlfriend Jayammu Nischayammu Ra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
बिहार
बिहार में CM के तौर पर पहली पसंद कौन? चुनाव से ठीक पहले लोगों ने सर्वे में चौंकाया
बिहार में CM के तौर पर पहली पसंद कौन? चुनाव से ठीक पहले लोगों ने सर्वे में चौंकाया
क्रिकेट
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
ऑटो
सिर्फ 7.90 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई Hyundai Venue, जानिए फीचर्स और वेरिएंट्स
सिर्फ 7.90 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई Hyundai Venue, जानिए फीचर्स और वेरिएंट्स
Advertisement

वीडियोज

Tejashwi Yadav Exclusive Interview : कट्टे से लेकर नौकरी और Nitish पर तेजस्वी का विस्फोटक इंटरव्यू
युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, Video Social Media में हुआ वायरल । Breaking News । Today News
Bihar Election में फूटा बम, BJP के पूर्व मंत्री ने लगाए 62 हजार करोड़ घोटाले का आरोप। Breaking News
अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
बिहार
बिहार में CM के तौर पर पहली पसंद कौन? चुनाव से ठीक पहले लोगों ने सर्वे में चौंकाया
बिहार में CM के तौर पर पहली पसंद कौन? चुनाव से ठीक पहले लोगों ने सर्वे में चौंकाया
क्रिकेट
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
ऑटो
सिर्फ 7.90 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई Hyundai Venue, जानिए फीचर्स और वेरिएंट्स
सिर्फ 7.90 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई Hyundai Venue, जानिए फीचर्स और वेरिएंट्स
बॉलीवुड
Battle Of Galwan की रिलीज डेट से उठा पर्दा, जानें कब थिएटर्स में आ सकती है सलमान खान की वॉर फिल्म
'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज डेट आउट, जानें कब आ सकती है सलमान खान की फिल्म
ट्रेंडिंग
Rohit Sharma Video Viral: लगता है IPL की स्ट्रेटेजी बन रही! नीता अंबानी के फोन में झांकते दिखे रोहित शर्मा तो यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
लगता है IPL की स्ट्रेटेजी बन रही! नीता अंबानी के फोन में झांकते दिखे रोहित शर्मा तो यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
विश्व
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को नगर परिषद-नगर पंचायत चुनाव, BMC पर भी आया अपडेट
महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को नगर परिषद-नगर पंचायत चुनाव, BMC पर भी आया अपडेट
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget