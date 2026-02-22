हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशिव मंदिर में नंदी के कान में मन्नत मांगती दिखीं राशा थडानी, इंटरनेट पर वायरल हुईं फोटोज

शिव मंदिर में नंदी के कान में मन्नत मांगती दिखीं राशा थडानी, इंटरनेट पर वायरल हुईं फोटोज

Rasha Thadani: रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने शिव मंदिर से अपनी खास तस्वीरें शेयर की, जिसने फैंस के बीच हलचल मचा दी है. महादेव की भक्ति में डूबी राशा की ये फोटोज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Feb 2026 09:44 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. रविवार को राशा ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की, जिनमें वो भगवान शिव की आराधना में डूबी नजर आ रही हैं. पहली तस्वीर में वो मंदिर में नंदी के कान में कुछ बोलते नजर आईं. राशा थडानी अक्सर अपनी मां रवीना टंडन के साथ धार्मिक स्थलों पर जाती रहती हैं. दोनों को कई बार शिव मंदिर में पूजा करते देखा गया है. इस बार भी राशा ने महादेव के मंदिर में दर्शन किए और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा-अर्चना की.

राशा की तस्वीरों ने मचाया बवाल

तस्वीरों में राशा सादगी भरे अंदाज में नजर आ रही हैं. हालांकि सबसे ज्यादा ध्यान पहली तस्वीर ने खींचा, जिसमें राशा नंदी के कान में कुछ कहती नजर आ रही हैं. हिंदू मान्यता के अनुसार, भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं, ताकि वो भगवान शिव तक पहुंचे. राशा की इस तस्वीर पर सोशल मीडिया यूजर्स के ढेरों कमेंट्स आ रहे हैं. राशा ने सिर्फ मंदिर की तस्वीरें ही नहीं, बल्कि अपने दिन के कुछ और पल भी शेयर किए. एक फोटो में वो एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के साथ वीडियो कॉल पर बात करती नजर आईं. उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया. इसके अलावा कुछ तस्वीरें उनके प्रोफेशनल फोटोशूट की भी थी, जिनमें वह ग्लैमरस लुक में दिखी. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rasha Thadani (@rashathadani)

राशा के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स 

राशा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी पर्सनल व प्रोफेशनल लाइफ की झलक फैंस के साथ शेयर करती हैं. पिछले साल यानी 2025 उन्होंने फिल्म 'आजाद' से बॉलीवुड में कदम रखा था. पहली फिल्म से ही उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला और अब वह अपने करियर को आगे बढ़ाने में जुटी हैं. वर्क फ्रंट की बात करें तो राशा जल्द ही तेलुगु सिनेमा में भी एंट्री करने वाली हैं. वह निर्देशक अजय भूपति की फिल्म 'श्रीनिवास मंगपुरम' में नजर आएंगी. इसके अलावा वो फिल्म 'लइकी लइका' का भी हिस्सा हैं.

और पढ़ें
Published at : 22 Feb 2026 09:44 PM (IST)
Tags :
Raveena Tandon Rasha Thadani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
शिव मंदिर में नंदी के कान में मन्नत मांगती दिखीं राशा थडानी, इंटरनेट पर वायरल हुईं फोटोज
शिव मंदिर में नंदी के कान में मन्नत मांगती दिखीं राशा थडानी, इंटरनेट पर वायरल हुईं फोटोज
बॉलीवुड
'अस्सी' vs 'दो दीवाने सहर में': तापसी और मृणाल-सिद्धांत की फिल्मों के बीच चल रहा तगड़ा कॉम्पिटीशन, जानें तीसरे दिन कितना कमाया
'अस्सी' vs 'दो दीवाने सहर में': तापसी और मृणाल-सिद्धांत की फिल्मों के बीच चल रहा तगड़ा कॉम्पिटीशन, जानें तीसरे दिन कितना कमाया
बॉलीवुड
जूही चावला ने बेटी जाह्नवी के बर्थडे पर किया ऐसा काम, सोशल मीडिया पर हो रही वाह वाही
जूही चावला ने बेटी जाह्नवी के बर्थडे पर किया ऐसा काम, सोशल मीडिया पर हो रही वाह वाही
बॉलीवुड
अब रविवार को 'जलसा' के बाहर फैंस से नहीं मिलेंगे अमिताभ बच्चन, इस वजह से लिया फैसला
अब रविवार को 'जलसा' के बाहर फैंस से नहीं मिलेंगे अमिताभ बच्चन, इस वजह से लिया फैसला
Advertisement

वीडियोज

Man Atisundar: राध्य ने खोला एकता का गहरा राज़! चोरों की तरह मुँह छुपा कर कहाँ गयी जेठानी?
Mahadangal: 27 की अंगड़ाई...शुरू हुई यूपी की लड़ाई | PM Modi | Rahul Ganhdi | UP 27 Election
Iran-America War Begins: मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट? | War | Trump | Masoud Pezeshkian
India AI Impact Summit 2026 Big Update | AI & Robotics से पैसा कैसे कमाए ? Top 3 Stocks | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तारिक रहमान के PM बनते ही ड्रैगन ने चली चाल, तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट पर फिर भेजा मैसेज, भारत के लिए झटका!
तारिक रहमान के PM बनते ही ड्रैगन ने चली चाल, तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट पर फिर भेजा मैसेज, भारत के लिए झटका!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर FIR से संत समाज में मची हलचल, रख दी यह बड़ी मांग
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर FIR से संत समाज में मची हलचल, रख दी यह बड़ी मांग
क्रिकेट
खराब 'किस्मत' में सबसे ऊपर पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप का अजीबो-गरीब रिकॉर्ड; 'कुदरत का निजाम' बना आफत
खराब 'किस्मत' में सबसे ऊपर पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप में दर्ज हुआ अजीबो-गरीब रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर किया 'मा इंटी बंगाराम' का नया पोस्टर, जानें कब होगी रिलीज फिल्म
सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर किया 'मा इंटी बंगाराम' का नया पोस्टर, जानें कब होगी रिलीज फिल्म
इंडिया
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
इंडिया
'कांग्रेस पहले से ही नंगी', AI समिट में शर्टलैस प्रदर्शन पर PM मोदी ने जमकर सुनाया
'कांग्रेस पहले से ही नंगी', AI समिट में शर्टलैस प्रदर्शन पर PM मोदी ने जमकर सुनाया
नौकरी
बीएसएससी का भर्ती कैलेंडर जारी, 35 हजार से ज्यादा पदों पर होगी बहाली; जानें डिटेल्स 
बीएसएससी का भर्ती कैलेंडर जारी, 35 हजार से ज्यादा पदों पर होगी बहाली; जानें डिटेल्स 
ट्रेंडिंग
Video:
"दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है" कॉर्पोरेट कर्मचारियों के बीच मेट्रो में विवाद, जमकर चले लात घूंसे
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget