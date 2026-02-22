एक्सप्लोरर
बेटे अभिमन्यु दस्सानी के बर्थडे पर भाग्यश्री ने शेयर कीं अनदेखी फोटोज
Bhagyashree: बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री ने बेटे अभिमन्यु दस्सानी के जन्मदिन पर अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं. मां-बेटे के इस खूबसूरत तस्वीरों में बचपन की यादों से लेकर अब तक की झलक देखने को मिली है.
बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री भाग्यश्री ने अपने बेटे अभिमन्यु दस्सानी के जन्मदिन पर कई तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने कुछ अनदेखी और खास तस्वीरें पोस्ट की, जिनमें उनके बेटे का बचपन से अब तक का सफर दिखाई देता है. इन तस्वीरों के साथ लिखा गया उनका मैसेज हर किसी को भावुक कर रहा है. जहां भाग्यश्री ने बताया कि कैसे बेटे के आने से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई और कैसे वह आज उनके लिए गर्व और सहारा दोनों बन चुका है.
1/10
2/10
Published at : 22 Feb 2026 05:43 PM (IST)
Tags :Bhagyashree
बॉलीवुड
7 Photos
कौन हैं उल्का गुप्ता? टीवी शो झांसी की रानी से मिला फेम, अब केरला स्टोरी 2 में आएंगी नजर
बॉलीवुड
11 Photos
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
बॉलीवुड
8 Photos
‘ये अपना गांव वाला है’, सिद्धांत चतुर्वेदी से ऐसे मिले पंकज त्रिपाठी, सब देखते ही रह गए
बॉलीवुड
10 Photos
जमीन पर उतरे सितारे… सनी देओल से लेकर चित्रांगदा सिंह तक, कहां साथ पहुंचे इतने सेलेब्स, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
13 Photos
हार्दिक पंड्या ने दिए माहिका शर्मा को 25 गिफ्ट, गर्लफ्रेंड ने दिखाई पार्टी की इनसाइड तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
52 की मलाइका पर उम्र का नहीं कोई असर, ब्लैक साड़ी और सितारों से सजे ब्लाउज में फ्लॉन्ट की पतली कमरिया
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
रश्मिका और विजय देवरकोंडा की शादी में बुलाया गया इस जगह का खास बैंड, 230 मेहमान होंगे शामिल
मनोरंजन
'यादव जी की लव स्टोरी' रिलीज से पहले ही घिरी विवादों में, एल्विश यादव का भी रिएक्शन आया सामने
मनोरंजन
'शक्तिमान' की गीता विश्वास को आखिर क्यों जहर देने वाली थी मां, पिता ने भी छोड़ दिया था साथ
मनोरंजन
'किसी की मिमिक्री करना मजाक नहीं', पर्सनैलिटी राइट्स विवाद पर बोले सुनील ग्रोवर
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion