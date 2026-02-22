हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बेटे अभिमन्यु दस्सानी के बर्थडे पर भाग्यश्री ने शेयर कीं अनदेखी फोटोज

Bhagyashree: बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री ने बेटे अभिमन्यु दस्सानी के जन्मदिन पर अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं. मां-बेटे के इस खूबसूरत तस्वीरों में बचपन की यादों से लेकर अब तक की झलक देखने को मिली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Feb 2026 05:43 PM (IST)
बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री भाग्यश्री ने अपने बेटे अभिमन्यु दस्सानी के जन्मदिन पर कई तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने कुछ अनदेखी और खास तस्वीरें पोस्ट की, जिनमें उनके बेटे का बचपन से अब तक का सफर दिखाई देता है. इन तस्वीरों के साथ लिखा गया उनका मैसेज हर किसी को भावुक कर रहा है. जहां भाग्यश्री ने बताया कि कैसे बेटे के आने से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई और कैसे वह आज उनके लिए गर्व और सहारा दोनों बन चुका है.

भाग्यश्री ने अपने सोशल मीडिया पर बेटे अभिमन्यु के लिए एक भावुक पोस्ट लिखा कि 'तुमने मेरी जिंदगी बदल दी. प्यार में लिपटा एक अनमोल तोहफा... मेरे सपने, मेरी दुनिया... तुम ही मेरी जिंदगी की रोशनी हो. मेरी बाहों में समाया वह नन्हा सा खुशी का पिटारा, जो सिर्फ मेरा था... आज वही एक समझदार, होनहार और मजबूत इंसान बन गया है, जिस पर हम गर्व से भरोसा कर सकते हैं.'
उन्होंने आगे लिखा, 'जब मैं इस पूरे सफर को याद करती हूं, तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है. इन हर एक तस्वीर में एक खास याद बसी हुई है. अभिमन्यु भगवान की कृपा और रोशनी हमेशा तुम पर यूं ही बनी रहे. जन्मदिन मुबारक हो.'
Published at : 22 Feb 2026 05:43 PM (IST)
