डेटिंग ऐप पर एक्टिव हैं रणवीर शौरी, बोले- सिंगल पिता होने के नाते मेरी ज़रूरतें अलग हैं

रणवीर शौरी, जो ‘खोसला का घोंसला’, ‘मिथ्या’ और ‘भेजा फ्राई’ जैसी फिल्मों में नजर आए हैं, हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ, डेटिंग और बेटे की परवरिश को लेकर खुलकर बात की. बता दें, रणवीर और कोंकणा सेन शर्मा ने कुछ साल डेट करने के बाद 2010 में शादी की थी. दोनों 2015 में अलग हो गए और 2020 में उनका तलाक हो गया. उनके एक बेटा है, जिसका नाम हारून है.

शौरी ने एक इंटरव्यू में अपने पुराने पार्टनर्स से कॉन्टैक्ट में रहने के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, “इतना ज़्यादा संपर्क में नहीं रहना चाहिए कि आपकी वजह से आपके पार्टनर को परेशानी हो. मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं. हां, अगर कभी आपका एक्स रास्ते में मिल जाए तो ‘हाय’ तो कहेंगे ही, इसमें कोई बुराई नहीं है. लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक्स आज भी आपकी फैमिली का हिस्सा बना रहे.”

डेटिंग को लेकर की बात

शौरी ने अपनी डेटिंग लाइफ पर भी बात की और बताया कि वह डेटिंग ऐप्स का यूज करते हैं. उन्होंने कहा, “हां, मैं डेटिंग ऐप यूज़ करता हूं. हर व्यक्ति की पसंद और जरूरतें अलग होती हैं, इसलिए अपेक्षाएं भी हर किसी के लिए अलग होती हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “मेरे लिए, एक तलाकशुदा सिंगल पिता होने के नाते मैच की जरूरतें बिल्कुल अलग होंगी, जो किसी 30 साल के इंसान की जरूरतों से बहुत अलग होती हैं.”

तलाक पर की बात

रणवीर शौरी ने अपने अलग होने के फैसले और इसका बेटे हारून पर पड़े असर के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, “मैंने उसके लिए सही उम्र पर अलग होने का फैसला लिया. मुझे पहले से ही कई दिक्कतें थीं, लेकिन मैंने इंतजार किया कि वो 4 साल का हो जाए. इसके बाद मैंने देर नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं और आगे बढ़ाता, तो इसका असर उस पर और ज़्यादा गहरा होता.”

शौरी ने आगे कहा, “मुझे लगा कि 4 साल की उम्र इस बदलाव की शुरुआत के लिए ठीक है. क्योंकि उस उम्र में बच्चा समझने लगता है कि उसकी मां और पिता कौन हैं. साथ ही वो उम्र ऐसी होती है जब बच्चे चीजों को आसानी से अपनाते हैं. अगर उन्हें नई लाइफस्टाइल में ढलना पड़े, तो उन्हें ज़्यादा झटका नहीं लगता, ऐसा मेरा मानना है.“