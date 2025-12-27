क्या है सलमान खान का डेली रूटीन, कैसे दिन की शुरुआत करते हैं सुपरस्टार, जानें यहां

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान आज 27 दिसंबर को 60 साल के हो गए हैं. उम्र भले ही 60 हो, लेकिन उनकी फिटनेस देखकर कोई भी यही कहेगा कि भाईजान आज भी जवानों को टक्कर देते हैं. सलमान की एक्टिंग के साथ-साथ उनकी बॉडी और फिटनेस भी हमेशा चर्चा में रहती है.