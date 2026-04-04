'धुरंधर' के लिए रणवीर सिंह ने की जी तोड़ मेहनत, जलते हुए कंटेनर्स के बीच शूट किया क्लाइमैक्स
Ranveer Singh Dhurandhar: 'धुरंधर 2' फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो धूम मचाकर रखी है. फिल्म के लिए रणवीर सिंह ने जी तोड़ मेहनत की है, इसका फल भी बॉक्स ऑफिस पर नजर आ रहा है.
फिल्म 'धुरंधर' दो पार्ट्स में रिलीज हुई है, लेकिन इसकी शूटिंग पूरी एक साथ ही हुई है. इस फिल्म के लिए हर एक इंसान ने, चाहे प्रोडक्शन हो, एक्टर्स हो या फिर क्रू मेंबर्स हों सभी ने जमकर मेहनत की है. खासतौर से रणवीर सिंह ने इस फिल्म के लिए जो डेडिकेशन दिखाई है वो वाकई काबिल-ए-तारीफ है. अब हाल ही में इस बात का खुलासा फिल्म से रणवीर सिंह के मेकअप आर्टिस्ट ने भी किया है. उन्होंने बताया है कि रणवीर ने वाकई में इस फिल्म के लिए जी-तोड़ मेहनत की है.
मेकअप आर्टिस्ट का खुलासा
फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के मेकअप और प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट रहे करणदीप सिंह ने एक बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो में बातचीत की है. इस दौरान उन्होंने 'धुरंधर: द रिवेंज' के क्लाइमैक्स की शूटिंग के समय की मुश्किलों के बारे में बात की है. उन्होंने बताया कि रणवीर ने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है. उन्होंने बताया, 'हम लुधियाना के बाहरी इलाके में शूटिंग कर रहे थे और तापमान लगभग 47 से 48 डिग्री के आसपास था. वहां दूर-दूर तक एक भी पेड़ या छांव नहीं थी. आस-पास की हर मेटल की सतह से गर्मी निकल रही थी. एक तरफ गाड़ियां थीं, दूसरी तरफ कंटेनर और पास में ही मालगाड़ियां खड़ी थीं.'
भयंकर गर्मी में शूट हुआ क्लाइमैक्स
आगे कुलदीप ने बताया कि, 'हम इस सबके बिल्कुल बीच में शूटिंग कर रहे थे. फाइट सीक्वेंस के दौरान रणवीर एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर पर कूद रहे थे. गर्मी की वजह से वो कंटेनर सच में तप रहे थे. हम हर दिन रणवीर पर जितना खून इस्तेमाल करते थे, वो उतना ही सूख जाता था. हमने एक हफ्ते में खून की पूरी बाल्टी खत्म कर दी थी. पंखे और एसी वहां थे लेकिन गर्मी इतनी थी कि कुछ भी काम नहीं कर रहा था. इतनी तपिश थी कि हम ठीक से खाना तक नहीं खा पा रहे थे. एक विग का अपना वजन और गर्मी होती है, उसे 47 डिग्री में पहनना बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऊनी टोपी पहनना'.
बता दें कि रणवीर सिंह स्टारर ये फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने महज 16 दिनों में ही वर्ल्डवाइड 1500 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. तो वहीं ये फिल्म अब इंडिया में जल्दी ही 1000 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी. फिल्म की सक्सेस से भी इसकी मेहनत का अंदाजा लगाया जा सकता है. तभी तो थिएटर्स में इतने लोग इस फिल्म को देखने पहुंच रहे हैं.
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Source: IOCL