रणवीर सिंह से लेकर संजय दत्त-ऋतिक रोशन तक, इन बॉलीवुड एक्टर्स के पास है फेरारी

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने हाल ही में ही एक नई फेरारी कार खरीदी है. जिसकी कीमत करोड़ों में हैं. बॉलीवुड में ऐसे कई सेलेब्स हैं जिनके पास लग्जरी कार फेरारी है. लिस्ट में रणवीर सिंह से लेकर संजय दत्त और ऋतिक रोशन तक कई बड़े नाम शामिल हैं.

रणवीर सिंह

रणवीर सिंह ने फेरारी 296 GTB खरीदी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस चमचमाती ब्लैक लग्जरी कार की कीमत लगभग 6.36 करोड़ रुपये बताई जा रही है. एक्टर के पास और भी कई आलीशान कार हैं. उनके पास SUV का है, जिसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपये है. इसके अलावा जीएमसी हमर ईवी 3X जैसी बेहद महंगी गाड़ियां भी हैं.

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संजय दत्त

संजय दत्त के पास कई मंहगी कारे हैं. उनके पास रेड कलर की फेरारी हैं. इसका मॉडल फेरारी 599 जीटीबी है और जिसकी कीमत 3.7 करोड़ है. इसके अलावा उनरे गैराज में रॉल्स रॉयल्स, swanky SUV, रैंज रोवर, BMW 740 Li जैले लग्जरी गाड़िया मौजूद हैं.

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ऋतिक रोशन

ऋतिक रोशन के पास एक फेरारी 360 मोडेना है. ये एक क्लासिक कार है. इस कार की कीमत शुरुआत में 2 करोड़ रुपए थी. ऋतिक की लग्जरी कारों की लिस्ट में मर्सिडीज-बेंज-एस-क्लास, रोल्स रॉयस घोस्ट सीरीज सेकंड, एक मिनी कूपर, मर्सिडीज मेबैक एस-क्लास, रेंज रोवर समेत कई और भी गाड़ियां शामिल हैं.



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माधुरी दीक्षित

एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को भी लग्जरी कार का काफी शौक है. उनके पास रेड कलर की फेरारी 296 जीटीएस है, जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपये है. एक्ट्रेस के पास मर्सिडीज़ मैबैक S560, मर्सिडीज S क्लास 450, जैसी गाड़ियां भी हैं.

राम कपूर

एक्टर राम कपूर के पास भी फेरारी पोर्टोफिनो एम है. इस स्पोर्ट्स कार की कीमत 3.5 करोड़ रुपये हैं.

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