हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणवीर सिंह से लेकर संजय दत्त-ऋतिक रोशन तक, इन बॉलीवुड एक्टर्स के पास है फेरारी

रणवीर सिंह से लेकर संजय दत्त-ऋतिक रोशन तक, इन बॉलीवुड एक्टर्स के पास है फेरारी

Celebs Car Collection: एक्टर रणवीर सिंह ने हाल ही में ही नई फेरारी कार खरीदी है. आपको बता दें रणवीर के अलावा बॉलीवुड में कई ऐसे सेलेब्स हैं जिनके पास लग्जरी फेरारी है.

Reported By : मयूरी सिंह |  Updated at : 16 Jun 2026 01:39 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने हाल ही में ही एक नई फेरारी कार खरीदी है. जिसकी कीमत करोड़ों में हैं. बॉलीवुड में ऐसे कई सेलेब्स हैं जिनके पास लग्जरी कार फेरारी है. लिस्ट में रणवीर सिंह से लेकर संजय दत्त और ऋतिक रोशन तक कई बड़े नाम शामिल हैं. 

रणवीर सिंह
रणवीर सिंह ने फेरारी 296 GTB खरीदी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस चमचमाती ब्लैक लग्जरी कार की कीमत लगभग 6.36 करोड़ रुपये बताई जा रही है. एक्टर के पास और भी कई आलीशान कार हैं. उनके पास SUV का है, जिसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपये है. इसके अलावा जीएमसी हमर ईवी 3X जैसी बेहद महंगी गाड़ियां भी हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SimplyAmina 🌴 (@simplyaminaofficial)

संजय दत्त
संजय दत्त के पास कई मंहगी कारे हैं. उनके पास रेड कलर की फेरारी हैं. इसका मॉडल फेरारी 599 जीटीबी है और जिसकी कीमत 3.7 करोड़ है. इसके अलावा उनरे गैराज में रॉल्स रॉयल्स, swanky SUV,  रैंज रोवर,  BMW 740 Li जैले लग्जरी गाड़िया मौजूद हैं.

रणवीर सिंह से लेकर संजय दत्त-ऋतिक रोशन तक, इन बॉलीवुड एक्टर्स के पास है फेरारी

ये भी पढ़ेंः 6,36,00,000 की कार! बॉलीवुड के 'धुरंधर' Ranveer Singh ने खरीदी सबसे महंगी Ferrari

ऋतिक रोशन
ऋतिक रोशन के पास एक फेरारी 360 मोडेना है. ये एक क्लासिक कार है. इस कार की कीमत शुरुआत में 2 करोड़ रुपए थी. ऋतिक की लग्जरी कारों की लिस्ट में मर्सिडीज-बेंज-एस-क्लास, रोल्स रॉयस घोस्ट सीरीज सेकंड, एक मिनी कूपर, मर्सिडीज मेबैक एस-क्लास, रेंज रोवर  समेत कई और भी गाड़ियां शामिल हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hrithik Roshan (@hrithikroshan)

माधुरी दीक्षित
एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को भी लग्जरी कार का काफी शौक है. उनके पास रेड कलर की फेरारी 296 जीटीएस है, जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपये है. एक्ट्रेस के पास मर्सिडीज़ मैबैक S560, मर्सिडीज S क्लास 450,  जैसी गाड़ियां भी हैं.

राम कपूर
एक्टर राम कपूर के पास भी फेरारी पोर्टोफिनो एम है. इस स्पोर्ट्स कार की कीमत 3.5 करोड़ रुपये हैं.

ये भी पढ़ेंः 'गदर' के लिए कैसे माने थे सनी देओल? डायरेक्टर अनिल शर्मा ने सुनाया किस्सा

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 16 Jun 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Ranveer SIngh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
रणवीर सिंह से लेकर संजय दत्त-ऋतिक रोशन तक, इन बॉलीवुड एक्टर्स के पास है फेरारी
रणवीर सिंह से लेकर संजय दत्त-ऋतिक रोशन तक, इन बॉलीवुड एक्टर्स के पास है फेरारी
बॉलीवुड
6,36,00,000 की कार! बॉलीवुड के 'धुरंधर' Ranveer Singh ने खरीदी सबसे महंगी Ferrari
रणवीर सिंह ने खरीदी 6.36 करोड़ की फेरारी, मुंबई की सड़कों पर हवा से बाते करते दिखे एक्टर
बॉलीवुड
Gadar Vs Lagaan: 'लगान' के लिए आमिर खान या 'गदर' के लिए सनी देओल...जानिए किस सुपरस्टार ने ली थी ज्यादा फीस?
'लगान' के लिए आमिर या 'गदर' के लिए सनी...जानिए किस सुपरस्टार ने ली थी ज्यादा फीस?
बॉलीवुड
'इसमें वायलेंस थोड़ा ज्यादा है', दामाद रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' पर बोले प्रकाश पादुकोण
'इसमें वायलेंस थोड़ा ज्यादा है', दामाद रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' पर बोले प्रकाश पादुकोण
Advertisement

वीडियोज

Bengal TMC Crisis: TMC के भीतर सियासी घमासान पर नई अपडेट | Mamata Banerjee
US Iran Peace Deal: धमकियों के बीच फंसी डील...शुरू होगा World War-3?| Netanyahu | Trump | Hormuz
US Iran Peace Deal: डील के बीच Trump के इस बयान से दुनिया में मचा हड़कंप! | Netanyahu | Hormuz
PoK Protest Update: PoK में विरोध प्रदर्शन के बीच खौफनाक वीडियो वायरल | Munir | Pakistan | breaking
Patna Coaching | Breaking News: Roshan Anand के आरोपों से बढ़ीं Khan Sir की मुश्किलें | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
पंजाब
Punjab Politics: कांग्रेस की बैठक से आया बड़ा अपडेट, जा सकती है राजा वडिंग की कुर्सी? सांसदों ने की ये शिकायतें
पंजाब कांग्रेस की बैठक से आया बड़ा अपडेट, जा सकती है राजा वडिंग की कुर्सी? सांसदों ने की ये शिकायतें
इंडिया
DRDO Missile Test: पलक झपकते ही तबाही लाएगी भारत की ये मिसाइल, 100 किमी दूर दुश्मन होंगे धुआं-धुआं, टेंशन में चीन-पाक
पलक झपकते ही तबाही लाएगी भारत की ये मिसाइल, 100 किमी दूर दुश्मन होंगे धुआं-धुआं, टेंशन में चीन-पाक
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान के खिलाफ जूता, श्रीलंका के खिलाफ धक्का; विवादों में घिरे वैभव सूर्यवंशी ने कब-कब की 'लड़ाई'
पाकिस्तान के खिलाफ जूता, श्रीलंका के खिलाफ धक्का; विवादों में घिरे वैभव सूर्यवंशी ने कब-कब की 'लड़ाई'
तमिल सिनेमा
Karuppu Box Office Closing Collection: ब्लॉकबस्टर साबित हुई सूर्या-तृषा की 'करुप्पु' , जानें-कितना किया लाइफटाइम कलेक्शन
ब्लॉकबस्टर साबित हुई सूर्या की 'करुप्पु', जानें-कितना किया लाइफटाइम कलेक्शन
विश्व
सब कुछ याद रखेगा ईरान, जख्मों को भूलेगा नहीं, अमेरिका को दिया सीधा मैसेज- 'शांति समझौता टूटा तो...'
सब कुछ याद रखेगा ईरान, जख्मों को भूलेगा नहीं, अमेरिका को दिया सीधा मैसेज- 'शांति समझौता टूटा तो...'
इंडिया
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
एग्रीकल्चर
सौंफ की खेती कैसे कर सकते हैं किसान, सरकार दे रही ट्रेनिंग
सौंफ की खेती कैसे कर सकते हैं किसान, सरकार दे रही ट्रेनिंग
ABP NEWS
कांग्रेस के इरफ़ान अंसारी डरे हुए क्यों दिख रहे हैं?
कांग्रेस के इरफ़ान अंसारी डरे हुए क्यों दिख रहे हैं?
ABP NEWS
ट्रैफिक में बाधा बन रही थी मजार, आगरा प्रशासन का एक्शन
ट्रैफिक में बाधा बन रही थी मजार, आगरा प्रशासन का एक्शन
ABP NEWS
बंदर ने 3 साल के बच्चे पर हमला किया; चौंकाने वाला वीडियो सामने आया।
बंदर ने 3 साल के बच्चे पर हमला किया; चौंकाने वाला वीडियो सामने आया।
ABP NEWS
6 कुत्तो ने छोटी बच्ची पर किया हमला
6 कुत्तो ने छोटी बच्ची पर किया हमला
ABP NEWS
जेल से बाहर निकलते ही रोशन आनंद के मुँह से सबसे पहला शब्द 'फैसल खान' निकला!
जेल से बाहर निकलते ही रोशन आनंद के मुँह से सबसे पहला शब्द 'फैसल खान' निकला!
Embed widget