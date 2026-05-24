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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'किसी को खुश करने नहीं गईं...', ऐश्वर्या राय के कान्स लुक का उड़ा मजाक तो सपोर्ट में आईं कंगना रनौत

'किसी को खुश करने नहीं गईं...', ऐश्वर्या राय के कान्स लुक का उड़ा मजाक तो सपोर्ट में आईं कंगना रनौत

ऐश्वर्या राय का कान्स लुक काफी चर्चा में रहा. एक्ट्रेस ने अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी. ऐसे में कुछ यूजर्स उनका मजाक उड़ा रहे थे. ऐसे में अब कंगना रनौत उनके सपोर्ट में आई हैं.

By : राहुल यादव | Updated at : 24 May 2026 10:26 PM (IST)
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ऐश्वर्या राय इन दिनों अपने कान्स 2026 लुक को लेकर चर्चा में हैं. कान्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर एक्ट्रेस ने अपने अलग-अलग लुक्स और स्टाइल्स से फैंस दिल ही जीत लिया. उनके फैशन सेंस की काफी तारीफ हुई. इस दौरान उनके साथ बेटी आराध्या भी मौजूद थीं. इसी बीच सोशल मीडिया कुछ यूजर्स ऐसे भी रहे, जो उनकी उम्र पर सवाल खड़े करते तो उनके लुक का मजाक उड़ाते भी दिखे थे. ऐसे में अब कंगना रनौत ने ट्रोल्स की बोलती बंद कर दी है. कंगना ने कहा कि वो यहां पर लोगों को खुश करने के लिए नहीं हैं.

कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर शेयर की पोस्ट

कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है. इसमें उन्होंने ऐश्वर्या राय के कान्स लुक की फोटो शेयर की और इसके साथ ही ट्रोल्स को करारा जवाब भी दिया है. वो अपनी पोस्ट में लिखती हैं, 'फैशन और स्टाइल सेल्फ एक्सप्रेशन है. ये आपके जीवन और नजरिए का अपना तरीका है. किसी महिला को किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है और वो वहां किसी को खुश करने के लिए नहीं गईं. ऐश्वर्या खूबसूरत लग रही हैं. आपमें से जो लोग उन्हें किसी और रूप मं देखना चाहते हैं तो पहले वो खुद भी अपना चेहरा दिखा दें.'

कंगना अंत में लिखती हैं, 'वो शानदार हैं. अगर आप रेड कार्पेट पर उम्रदराज महिलाओं को देखने के आदी नहीं हो तो आदत डाल लो.'

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ऐश्वर्या का कान्स 2026 लुक

बहरहाल, अगर ऐश्वर्या राय के कान्स 2026 लुक की बात की जाए तो वो कान्स फिल्म फेस्टिवल में लोरियल पेरिस की ग्लोबल ब्रैंड एम्बेसडर के रूप में रेड कार्पेट पर पहुंची थीं. उन्होंने पहले दिन डिजाइनर अमित अग्रवाल द्वारा डिजाइन किए गए नीले रंग का गाउन कैरी किया था. उनके इस गाउन का नाम 'लुमिनारा' था. उन्होंने इस दौरान अपने लुक को खुले बालों के साथ कंप्लीट किया था. 

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इसके साथ ही शाम के इवेंट के लिए एक्ट्रेस ने हल्के गुलाबी रंग का गाउन पहना कैरी किया था. इसे सोफी कॉउचर द्वारा डिजाइन किया गया था. आपको बता दें कि वो 2003 में लोरियल पेरिस को बतौर ग्लोबल ब्रैंड एम्बेसडर कान्स में रिप्रेजेंट कर रही हैं. पहली बार वो कान्स फिल्म फेस्टिवल में 2002 में पहुंची थीं. उस समय वो शाहरुख खान के साथ 'देवदास' के प्रीमियर के पहुंची थीं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 24 May 2026 10:26 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Aishwarya Rai Cannes 2026
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