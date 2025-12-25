'धुरंधर' की सक्सेस की वजह से रणवीर सिंह ने नहीं छोड़ी 'डॉन 3', असल वजह अब आई सामने
Don 3: रूमर्स फैले हुए हैं कि रणवीर सिंह ने धुरंधर' की सफलता की वजह से 'डॉन 3' से किनारा कर लिया है. वहीं एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रणवीर के फिल्म छोड़ने की वजह कुछ और है.
फरहान अख्तर की मच अवेटेड एक्शन फिल्म 'डॉन 3' से रणवीर सिंह के बाहर निकलने की खबरों के बाद अटकलें तेज हो गई थीं, दरअसल कई लोगों का मानना था कि अभिनेता ने 'धुरंधर' की सक्सेस के बाद ये फिल्म छोड़ी है. हालांकि, एक नए अपडेट ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा है कि ये दावे बिल्कुल गलत हैं. एक नई रिपोर्ट के अनुसार, "रणवीर सिंह के 'डॉन 3' से बाहर निकलने की वजह कुछ और है.
फरहान ने रणवीर पर जताया था भरोसा
दरअसल इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया है कि फिल्म से जुड़े हालात को लेकर गलतफहमी है. रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने खुलासा किया, “दरअसल, कहानी कुछ और ही है. शुरुआत में, रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने उन्हें तीन बड़ी फ्लॉप फिल्मों के बाद डॉन 3 का प्रस्ताव दिया था. संजय लीला भंसाली द्वारा बैजू बावरा को बंद करने के बाद भी वे उनके साथ खड़े रहे, क्योंकि उस समय उन्हें बिकने लायक नहीं माना जा रहा था.”
रिपोर्ट के हवाले से सूत्र ने आगे कहा, “डॉन 3 सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइज़ी है, और रणवीर न केवल शाहरुख खान, बल्कि अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज अभिनेताओं की भूमिका निभा रहे थे. यह किसी भी अभिनेता के लिए एक सपने जैसा रोल है.” फरहान अख्तर के रणवीर पर भरोसे के बारे में बात करते हुए, सूत्र ने बताया, “फरहान एकमात्र फिल्म निर्माता थे जिन्होंने रणवीर पर भरोसा जताया, जबकि अन्य लोग पीछे हट गए थे. यह उस समय की बात है जब धुरंधर रिलीज़ भी नहीं हुई थी.”
क्यों रणवीर सिंह ने छोड़ी 'धुरंधर'?
रिपोर्ट में आगे क्लियर किया गया है कि रणवीर सिंह के कथित तौर पर फिल्म छोड़ने का 'धुरंधर' की बॉक्स ऑफिस सफलता से कोई कनेक्शन नहीं है. बल्कि, यह फिल्म मेकर्स के साथ क्रिएटिव मतभेदों की वजह से हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने जोर देकर कहा कि यह निर्णय मांगों को लेकर मतभेदों के कारण लिया गया. हालांकि इसे लेकर अब तक, न तो रणवीर सिंह और न ही 'डॉन 3' के निर्माताओं ने कोई आधिकारिक बयान जारी किया है.
इससे पहले, कियारा आडवाणी ने अपनी प्रेगनेंसी और बच्चे के जन्म के बाद प्रोजेक्ट छोड़ दिया था, जिसके बाद कृति सेनन को कथित तौर पर लिया गया था. 'धुरंधर' की सफलता के बीच, रणवीर सिंह को हाल ही में सोमवार देर रात मुंबई एयरपोर्ट पर पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ देखा गया था. काले रंग के मैचिंग आउटफिट में सजे इस जोड़े को हाथ पकड़े, मुस्कुराते हुए और पैपराज़ी को हाथ हिलाते हुए देखा गया, दोनों वेकेशन मनाने के लिए निकले थे.
