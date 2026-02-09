आमिर खान की 2016 की फिल्म दंगल चीन और हांगकांग में ओवरसीज़ रिलीज़ होने के बाद सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी. लगभग नौ साल हो गए हैं, और अभी तक कोई दूसरी फिल्म यह रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है. हालांकि, धुरंधर 2 और वाराणसी के मार्केटर वरुण गुप्ता का मानना ​​है कि यह बदलने वाला है. उनके मुताबिक, दंगल का टॉप पर राज खत्म होने वाला है.

तीन अपकमिंग फिल्में दंगल का राज करेंगी खत्म

हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में, पॉपुलर मार्केटर ने बताया कि तीन आने वाली फिल्मों में दंगल का रिकॉर्ड तोड़ने का पोटेंशियल है. जब वरुण गुप्ता से पूछा गया कि क्या धुरंधर 2, वाराणसी या रामायण दंगल के कलेक्शन को पीछे छोड़ सकती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, "आज हम फरवरी 2026 में बात कर रहे हैं. 16 महीने बाद हम फिर से बात कर सकते हैं, और हम निश्चित रूप से इसे पार कर चुके होंगे. आपने जिन तीनों फिल्मों का ज़िक्र किया – धुरंधर 2, रामायण पार्ट वन और वाराणसी – उन सभी में बहुत साफ पोटेंशियल है."

दंगल का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड



आमिर खान की स्पोर्ट्स ड्रामा दंगल 2017 में चीन और हांगकांग में रिलीज़ हुई थी. रिलीज़ के बाद, फिल्म ने इन दोनों देशों से 600 करोड़ रुपये कमाए.

जिससे पड़ोसी देश में इसका कलेक्शन 1305.29 करोड़ रुपये हो गया.

इसके साथ, दंगल का दुनिया भर में कलेक्शन बढ़कर 2070.3 करोड़ रुपये हो गया.

वहीं, फिल्म ने भारत में 387.38 करोड़ रुपये कमाए.

पिछले कुछ सालों में, बाहुबली 2 और पुष्पा 2 जैसी फिल्में इस आंकड़े के करीब पहुंचीं, लेकिन दंगल को पछाड़ नहीं पाईं।

धुरंधर 2, रामायण और वाराणसी के बारे में

बता दें कि आदित्य धर द्वारा निर्देशित, धुरंधर 2 अब 2026 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, संजय दत्त और सारा अर्जुन स्टारर इस फिल्म का पहला भाग 2025 में रिलीज़ हुआ था और ये उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस स्पाई एक्शन ड्रामा ने दुनिया भर में 1300 करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाए, और मार्केटर्स का मानना ​​है कि सीक्वल इससे भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता हैय धुरंधर 2 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.

वहीं नितेश तिवारी की रामायण में रणबीर कपूर, सनी देओल, यश और साई पल्लवी जैसे कलाकार हैं. इस फिल्म को लेकर भी फैंस काफी एक्साइटमेंट है. इस फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 को रिलीज़ होगा, और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में आएगा. इसके अलावा, एस.एस. राजामौली की मच अवेटेड फिल्म वाराणसी में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिकाओं में हैंय यह फिल्म 7 अप्रैल, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है.