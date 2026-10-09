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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबाबा केदार के दर्शन करने पहुंचीं रानी मुखर्जी, धाम की दिव्यता देख हुईं भावुक

बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचीं रानी मुखर्जी, धाम की दिव्यता देख हुईं भावुक

रानी मुखर्जी ने श्राद्ध पक्ष में केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए और अपने पूर्वजों की याद में विशेष पूजा की. धाम की दिव्यता और आध्यात्मिक माहौल ने अभिनेत्री को काफी प्रभावित किया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 09 Oct 2026 10:45 PM (IST)
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बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने गुरुवार सुबह विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए. श्राद्ध पक्ष के अवसर पर उन्होंने अपने पूर्वजों की स्मृति में विशेष पूजा-अर्चना करवाई और बाबा केदार से आशीर्वाद लिया. तीर्थ पुरोहित हिमांशु तिवारी एवं पंकज शुक्ला ने अभिनेत्री को विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना करवाई.

पूर्वजों के लिए की पूजा

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केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद रानी मुखर्जी ने मंदिर में दर्शन कर बाबा केदार के प्रति अपनी आस्था प्रकट की. पूजा-अर्चना के पश्चात उन्होंने धाम की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण का भी दीदार किया. तीर्थ पुरोहित हिमांशु के अनुसार, धाम की दिव्यता और हिमालयी वातावरण को देखकर अभिनेत्री काफी प्रसन्न नजर आईं.

रानी मुखर्जी ने कहा कि बाबा केदारनाथ की नगरी स्वर्ग के समान है. यहां पहुंचने के बाद उन्हें मन की अपार शांति का अनुभव हुआ. उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम की आध्यात्मिक ऊर्जा और यहां का वातावरण अपने आप में अद्भुत है.

 

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धाम में बिताया समय

तीर्थ पुरोहित हिमांशु तिवारी ने बताया कि रानी मुखर्जी ने पूजा-अर्चना के दौरान काफी समय धाम में बिताया. उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से बातचीत भी की और केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों तथा यात्रा व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली.

अभिनेत्री के केदारनाथ पहुंचने की खबर सामने आने के बाद उनके प्रशंसकों और स्थानीय लोगों में भी उत्सुकता देखने को मिली. हालांकि धाम में उनकी यात्रा पूरी तरह धार्मिक एवं आध्यात्मिक रही. श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए की गई पूजा-अर्चना के साथ रानी मुखर्जी की केदारनाथ यात्रा ने एक बार फिर बाबा केदार की नगरी की आध्यात्मिक आभा को चर्चा में ला दिया.

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Input By : Rohit Sikhola
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Published at : 09 Oct 2026 10:45 PM (IST)
Tags :
Rani Mukerji
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