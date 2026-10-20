मशहूर गायक दलेर मेहंदी हाल ही में उत्तराखंड के नई टिहरी में सिद्धपीठ मा कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले में शामिल हुए थे और मंच पर परफॉर्म करते हुए भी नजर आए थे. हालांकि उनका ये कार्यक्रम विवाद का हिस्सा बन गया था. दरअसल मंच पर उन्हें उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने फटकार लगा दी थी. उनका आरोप था कि दलेर मेहंदी शराब पीकर आए हुए हैं और ठीक से गा भी नहीं पा रहे थे. वहीं अब मंत्री ने दलेर को लेकर एक और बड़ा दावा किया है.

दलेर मेहंदी को 35 लाख रुपये दिए थे

दलेर मेहंदी को फटकारने वाले उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अब समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए बताया कि दलेर मेहंदी को कार्यक्रम के लिए 35 लाख रुपये दिए गए थे. उन्होंने कहा, 'वो एक बड़े कलाकार हैं. अगर कोई बड़ा कलाकार अपनी कला के प्रति न्याय न करे...कल जिस तरह मंच पर आकर वो नशे की हालत में थे. इसके अलावा वो सिर्फ लिप-सिंक कर रहे थे. मैंने उनसे कहा कि वे बड़े कलाकार हैं. 35 लाख रुपये देकर उन्हें बुलाया गया था. लेकिन, आप गाना ही नहीं गा रहे हैं? उसी को लेकर मैंने नाराजगी जाहिर की थी.'

#WATCH | Uttarakhand: On a viral video of him losing his cool at singer Daler Mehndi at an event, State Minister Subodh Uniyal says, "He is a big artist. If a big artist doesn't do justice to their art...He seemed disoriented on stage and didn't seem to be able to even keep standing. Besides this, he was only lip-syncing to his songs. I told him that he is a big artist and he should do justice to his art; he had been offered Rs 35 lakh to come and perform, but he was not even singing. So, I expressed my resentment..." — ANI (@ANI) October 19, 2026

कार्यक्रम में क्या हुआ था?

जब दलेर मेहंदी स्टेज पर प्रस्तुति दे रहे थे तब कार्यक्रम में सुबोध भी मौजूद थे. दलेर की प्रस्तुति के वक्त मंत्री ने उन्हें मंच पर बीच में ही रोक दिया था. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि दलेर मेहंदी ने शराब पी रखी है और वो ठीक से गाना नहीं गा पा रहे हैं. उन्होंने कहा था, 'आप ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो फिर गाएंगे कैसे?' साथ ही सुबोध ने ये भी कहा था कि नवरात्रि के पवित्र दिनों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मर्यादा बनाए रखनी चाहिए.

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दलेर मेहंदी के बारे में

59 वर्षीय दलेर मेहंदी को साल 1995 के अपने एल्बम एल्बम 'बोलो ता रा रा' से गजब की लोकप्रियता हासिल हुई थी. वो 'तुनक तुनक तुन', 'हो जाएगी बल्ले बल्ले', 'ना ना ना रे' और 'दर्दी रब रब करदी' सहित कई बेहतरीन गाने दे चुके हैं.