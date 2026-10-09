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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'राइज एंड फॉल 2' एपिसोड 14 रिव्यू: तख्तापलट टास्क हुआ रद्द, शहजाद पूनावाला से भिड़ीं प्रियंका चाहर चौधरी

'राइज एंड फॉल 2' एपिसोड 14 रिव्यू: तख्तापलट टास्क हुआ रद्द, शहजाद पूनावाला से भिड़ीं प्रियंका चाहर चौधरी

'राइज एंड फॉल 2' में तख्तापलट टास्क के दौरान खूब हंगामा हुआ. प्रियंका चाहर चौधरी की शहजाद पूनावाला और स्वरा भास्कर से बहस हुई, तो वहीं निहारिका तिवारी और इरियाना की लड़ाई ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 09 Oct 2026 02:10 PM (IST)
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अमेजन प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में इन दिनों खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है. कभी कंटेस्टेंट्स के बीच तीखी बहस होती है, तो कभी टास्क के दौरान रिश्तों में खटास देखने को मिलती है. शो में हर दिन होने वाले नए ट्विस्ट और कंटेस्टेंट्स की बदलती दोस्ती दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं एपिसोड 14 में क्या-क्या धमाल हुआ.

'राइज एंड फॉल 2' के लेटेस्ट एपिसोड में कंटेस्टेंट्स के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला. तख्तापलट टास्क के दौरान घर का माहौल गरमा गया और कई कंटेस्टेंट्स के बीच तीखी बहस हुई. इस दौरान प्रियंका चाहर चौधरी की स्वरा भास्कर और शहजाद पूनावाला से जमकर भिड़ंत हुई. वहीं, इरियाना और निहारिका तिवारी के बीच भी जोरदार लड़ाई देखने को मिली.

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प्रियंका चाहर चौधरी ने शहजाद पूनावाला को कहा 'नेवला'

पेंटहाउस के रूलर्स और बेसमेंट के वर्कर्स को तख्तापलट टास्क दिया गया. इस टास्क के जरिए वर्कर्स के पास रूलर बनने और शो में अपना रुतबा बढ़ाने का मौका था. 

राइज एंड फॉल 2' एपिसोड 14 रिव्यू: तख्तापलट टास्क हुआ रद्द, शहजाद पूनावाला से भिड़ीं प्रियंका चाहर चौधरी

हालांकि, टास्क के दौरान खूब हंगामा हुआ. प्रियंका चाहर चौधरी की शहजाद पूनावाला और स्वरा भास्कर के साथ जमकर बहस हुई. प्रियंका ने शहजाद को 'नेवला' कहा और नेशनल टेलीविजन पर उनके सरनेम का मजाक भी उड़ाया. 

राइज एंड फॉल 2' एपिसोड 14 रिव्यू: तख्तापलट टास्क हुआ रद्द, शहजाद पूनावाला से भिड़ीं प्रियंका चाहर चौधरी

फूट-फूटकर रो पड़ीं प्रियंका चाहर चौधरी 

इससे शहजाद काफी नाराज नजर आए और उन्होंने मेकर्स से इसकी शिकायत भी की. इसके बाद प्रियंका की स्वरा भास्कर के साथ भी तीखी बहस देखने को मिली. 

राइज एंड फॉल 2' एपिसोड 14 रिव्यू: तख्तापलट टास्क हुआ रद्द, शहजाद पूनावाला से भिड़ीं प्रियंका चाहर चौधरी

हालांकि, बाद में ये टास्क रद्द कर दिया गया. इसके बाद बेसमेंट के वर्कर्स का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. प्रियंका चाहर चौधरी और कायरा अनु फूट-फूटकर रोती नजर आईं. 

राइज एंड फॉल 2' एपिसोड 14 रिव्यू: तख्तापलट टास्क हुआ रद्द, शहजाद पूनावाला से भिड़ीं प्रियंका चाहर चौधरी

निहारिका तिवारी और इरियाना की लड़ाई में कूदीं स्वरा भास्कर

पेंटहाउस में पहुंचने के बाद निहारिका तिवारी और इरियाना के बीच जमकर बहस हुई. लड़ाई के दौरान निहारिका ने इरियाना को हिंदी सीखने की सलाह दी और उनकी नेशनलिटी को लेकर भी टिप्पणी की. 

राइज एंड फॉल 2' एपिसोड 14 रिव्यू: तख्तापलट टास्क हुआ रद्द, शहजाद पूनावाला से भिड़ीं प्रियंका चाहर चौधरी

इस पर स्वरा भास्कर ने कड़ी नाराजगी जताई और निहारिका को जमकर सुनाया. देखते ही देखते स्वरा भी इस लड़ाई में कूद पड़ीं. वहीं, इस पूरे विवाद से इरियाना का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. गुस्से में उन्होंने वहां रखे सामान की तोड़फोड़ शुरू कर दी और एक कुर्सी भी गिरा दी.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 09 Oct 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
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