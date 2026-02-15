'ये मेरा बेड लक', फिल्में लेट रिलीज होने पर रणबीर कपूर ने किया रिएक्ट, धुरंधर को बताया फेवरेट फिल्म
रणबीर कपूर को पिछली बार फिल्म एनिमल में देखा गया था. एनिमल 2023 में रिलीज हुई थी. अब रणबीर ने फिल्मों में देरी को लेकर रिएक्ट किया है.
सुपरस्टार रणबीर कपूर इन दिनों अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर चर्चा में हैं. रणबीर रामायण में राम का रोल प्ले करेंगे. रणबीर को पिछली बार दिसंबर 2023 में फिल्म एनिमल में नजर आए थे. इस फिल्म ने धमाल मचा दिया था. इसके बाद से रणबीर को पर्दे पर नहीं देखा गया. अब एक्टर ने इसे लेकर रिएक्ट किया है.
रणबीर कपूर ने किया रिएक्ट
रणबीर ने फैंस के साथ लाइव किया. इस दौरान एक यूजर ने कहा- एक सुपरस्टार है जो हर बार बोलता है कि जल्द थिएटर में मिलेंगे. लेकिन फिर सालों तक उनकी फिल्म नहीं आती है.
इस पर रणबीर ने हंसते हुए कहा- ये मेरा बेडलक है. जब लोग फिल्में शुरू करते हैं तो वो फिल्म 6 महीने में पूरी हो जाती है. लेकिन मेरी फिल्में पूरी होने में टाइम लेती हैं. लेकिन ये बस इतना है कि जब भी फिल्म रिलीज होती है तो आप ये भूल जाते हैं कि कितना समय लगा. मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं कि मैं पिछले 3 साल से बहुत मेहनत कर रहा हूं.
इसके अलावा रणबीर ने रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा, 'मेरी हाल में फेवरेट फिल्म धुरंधर है. मुझे बहुत पसंद आई. मुझे लगता है कि पूरी कास्ट और क्रू ने धमला कर दिया. मूवीज के लिए ये सही समय है. मैं धुरंधर के सारे गाने सुन रहा हूं. मैं तलविंदर को भी सुन रहा हूं.'
रामायण की बात करें तो इसे नितेश तिवारी बना रहे हैं. फिल्म में सई पल्लवी, यश, सनी देओल, अरुण गोविल और लारा दत्ता जैसे स्टार्स नजर आएंगे. ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. इसके अलावा रणबीर को संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में दिखेंगे. इस फिल्म में आलिया भट्ट और विक्की कौशल भी दिखेंगे.
इनके बाद रणबीर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल पार्क की शूटिंग शुरू करेंगे.
