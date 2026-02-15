पीच ड्रेस में ईशा अंबानी का लुक वायरल, करिश्मा कपूर का रॉयल अंदाज छाया, नव्या नवेली नंदा ने लूटी लाइमलाइट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपीच ड्रेस में ईशा अंबानी का लुक वायरल, करिश्मा कपूर का रॉयल अंदाज छाया, नव्या नवेली नंदा ने लूटी लाइमलाइट

हाल ही में नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर में आर्ट एंड ग्लोबल कल्चर एक्सचेंज इवेंट हुआ. इस इवेंट में कई सेलेब्स नजर आएं. ईशा अंबानी भी इसमें शामिल हुईं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Feb 2026 08:37 AM (IST)
इस इवेंट की हर तरफ चर्चा हो रही है. इस इवेंट में जॉर्डन की रानी रानिया अल अब्दुल्ला भी नजर आईं. उन्होंने व्हाइट कलर का आउटफिट पहना था.

रानी रानिया अल अब्दुल्ला ने अपने लुक को हेयर बन और लाइट मेकअप से कंप्लीट किया. साथ ही उन्होंने शॉर्ट पर्स कैरी किया.
वहीं ईशा अंबानी के लुक की बात करें तो उन्होंने पीच कलर की ड्रेस पहनी थी. लुक को हाई हील्स और ओपन हेयर से कंप्लीट किया. ईशा बेहद सुंदर लग रही थीं.
Published at : 15 Feb 2026 08:36 AM (IST)
