'रामायण' के बाद रिलीज होगी 'लव एंड वॉर', लाइव सेशन में एक्टर ने खुद दिया अपडेट
Ranbir Kapoor: रणबीर कपूर ने अपने ब्रांड की सालगिरह पर इंस्टाग्राम लाइव आकर फैंस से बातचीत की और अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर बड़े अपडेट दिए. उन्होंने कन्फर्म किया कि उनकी अगली रिलीज ‘रामायण’ होगी.
बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर ने शनिवार को अपने ब्रांड की सालगिरह को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया है. इस मौके पर वो इंस्टाग्राम पर लाइव आए और फैंस से खुलकर बातचीत की. लेकिन ये लाइव सिर्फ ब्रांड तक सीमित नहीं रहा बल्कि रणबीर ने अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर भी बड़े अपडेट दे दिए है. खासकर ‘रामायण’ और ‘लव एंड वॉर’ को लेकर उन्होंने जो कहा उसने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है.
‘रामायण’ होगी अगली रिलीज
लाइव सेशन के दौरान रणबीर ने कन्फर्म किया कि उनकी अगली रिलीज ‘रामायण’ होगी. काफी समय से इस फिल्म को लेकर चर्चा चल रही थी और अब खुद एक्टर ने इस पर मुहर लगा दी है. उन्होंने ये भी बताया कि ‘लव एंड वॉर’ की रिलीज ‘रामायण’ के बाद होगी. पहले ये फिल्म अगस्त 2026 में आने वाली थी लेकिन अब रिलीज डेट को लेकर नए कयास लगाए जा रहे हैं.
‘लव एंड वॉर’ पर आई जानकारी
इस फिल्म को संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें रणबीर के साथ आलिया भट्ट और विक्की कौशल लीड रोल में नजर आएंगे. पिंकविला के जनवरी वाले रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि फिल्म का बड़ा हिस्सा अभी शूट होना बाकी है और भारी VFX वर्क के कारण ये 2027 में रिलीज हो सकती है. लेकिन फिल्म से जुड़े सूत्रों ने इन खबरों को गलत बताया है. उनका कहना है कि ज्यादातर बड़े सीक्वेंस शूट हो चुके हैं और शूटिंग सही ट्रैक पर चल रही है.
फिल्मों के लंबे टाइमलाइन पर बोले रणबीर
रणबीर ने ये भी कहा कि उनकी फिल्में जल्दी-जल्दी रिलीज नहीं होतीं क्योंकि वो बड़े स्केल पर बनती हैं. उन्होंने साफ कहा कि जब तक उन्हें लगेगा कि फिल्म पूरी तरह तैयार है तब तक वो इंतजार करेंगे. उनके मुताबिक क्वालिटी सबसे जरूरी है और वो चाहते हैं कि फैंस को कुछ बड़ा और खास देखने को मिले.
बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने की तैयारी
‘लव एंड वॉर’ को ‘रामायण’ के बाद रिलीज करने का एक फायदा ये भी होगा कि ये बड़ी फिल्मों की टक्कर से बच जाएगी. 19 मार्च को पहले कई बड़ी फिल्मों के रिलीज होने की चर्चा है जिनमें ‘टॉक्सिक’ और ‘धुरंधर 2’ शामिल हैं. ऐसे में अब ये साफ है कि रणबीर की फिल्म को सोलो रन देने की कोशिश की जा रही है.
