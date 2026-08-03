दिसंबर में बॉक्स ऑफिस पर होगा महा-क्लैश, 'किंग' की तीन 3 बड़ी हॉलीवुड फिल्मों से टक्कर

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान अपनी फिल्म 'किंग' को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं. हाल ही में उनकी इस अपकमिंग फिल्म के म्यूजिक राइट्स तगड़ी रकम में बिके है. बता दें कि ये फिल्म इस साल दिसंबर में रिलीज होने वाली है. हालांकि इसके लिए बॉक्स ऑफिस पर टिके रहना कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि इसकी रिलीज के इर्द-गर्द ही तीन बड़ी हॉलीवुड फ़िल्में भी दस्तक देने वाली हैं.

बॉक्स ऑफिस पर दिसंबर के महीने में बहुत बड़ा घमासान होने वाला है. क्योंकि जहां उन दिनों सिनेमाघरों में एक तरफ बॉलीवुड फिल्म 'किंग' होगी, तो वहीं दूसरी तरहफ एक-दो नहीं, बल्कि तीन-तीन बड़ी हॉलीवुड फ़िल्में भी भारतीय सिनेमाघरों में धूम मचाती हुई नजर आएंगी. यानी दर्शकों को एंटरटेनमेंट का फुल डोज मिलना तय है.

'किंग' बनाम हॉलीवुड की तीन फ़िल्में

शाहरुख़ खान की मल्टीस्टारर फिल्म किंग 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी. इसकी रिलीज डेट साल 2025 में ही तय हो चुकी थी. हालांकि तीन बड़ी हॉलीवुड फिल्मों की रिलीज के चलते चर्चाएं थीं कि रिलीज डेट में बदलाव हो सकता है. हालांकि बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक किंग तय समय पर ही आएगी.

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शाहरुख़ की किंग को बॉक्स ऑफिस पर तीन बड़ी फिल्मों का सामना करना होगा. किंग की रिलीज से ठीक 6 दिन पहले हॉलीवुड की दो बड़ी फ़िल्में आएंगी. यानी 18 दिसंबर 2026 को 'एवेंजर्स डूम्सडे' और 'ड्यून: पार्ट थ्री' रिलीज होगी. इन दोनों फिल्मों को लेकर अभी से ही फैंस में जबरदस्त क्रेज है. खासकर 'एवेंजर्स डूम्सडे' को लेकर. इन दोनों बड़ी फिल्मों का क्लैश होगा. जबकि 25 दिसंबर को ड्वेन जॉनसन की फिल्म 'जुमांजी: ओपन वर्ल्ड' रिलीज होगी. ऐसे में शाहरुख खान की किंग को ज्यादा स्क्रीन्स पाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है.

कई सितारों से सजी है 'किंग'

किंग का बजट करीब 350 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. इसके जरिए शाहरुख की बड़े पर्दे पर तीन साल बाद वापसी होगी. पिछली बार वो फिल्म 'डंकी' में नजर आए थे जो दिसंबर 2023 में रिलीज हुई थी और सुपरहिट रही थी. सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में शाहरुख के साथ उनकी बेटी सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे.

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