रामू बनाएंगे 'पुलिस स्टेशन में भूत', 27 साल बाद मनोज बाजपेयी के साथ कर रहे काम

हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरामू बनाएंगे 'पुलिस स्टेशन में भूत', 27 साल बाद मनोज बाजपेयी के साथ कर रहे काम

Police Stattion Mein Bhoot First Look: डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा और मनोज बाजपेयी की जोड़ी 'पुलिस स्टेशन में भूत' में साथ आ रही है. डायरेक्टर ने एक्टर की एक फोटो भी शेयर की है.

By : आईएएनएस | Updated at : 29 Nov 2025 06:20 PM (IST)
Preferred Sources

निर्देशक राम गोपाल वर्मा, मनोज बाजपेयी के साथ दर्शकों को डर का एहसास कराने के लिए फिल्म 'पुलिस स्टेशन में भूत' लेकर आ रहे हैं. शनिवार को निर्देशक ने सोशल मीडिया पर एक एक्टर की तस्वीर पोस्ट की.

निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभिनेता मनोज बाजपेयी की तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "मनोज बाजपेयी की एक झलक पुलिस स्टेशन में भूत से."

फैंस को खूब पसंद आ रही है रामू की पोस्ट

निर्देशक की पोस्ट प्रशंसकों को काफी पसंद आ रही है. वे दोनों की फिल्म को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि निर्देशक और मनोज बाजपेयी लंबे समय के अंतराल के बाद फिर से साथ में वापसी कर रहे हैं.

27 साल बाद दोनों करेंगे साथ में काम

बता दें कि दोनों ने आखिरी बार फिल्म सत्या में काम किया था. साल 1998 की फिल्म सत्या को दर्शकों ने काफी प्यार दिया था और इस फिल्म ने अभिनेता को भी अच्छी पहचान दी थी. इस फिल्म में मनोज बाजपेयी के अलावा, सैफाली शाह, जेडी चक्रबर्ती, सौरभ शुक्ला, परेश रावल और उर्मिला मातोंडकर जैसे स्टार्स नजर आए थे. फिल्म में मनोज ने भीखू म्हात्रे का किरदार निभाया था, जो लोगों को आज भी याद आता है.

अब दोनों लंबे समय के अंतराल के बाद फिल्म 'पुलिस स्टेशन में भूत' में साथ आए हैं. इस फिल्म में अभिनेता के साथ अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख और राम्या कृण्णन भी होंगी. फिल्म का निर्माण वेव एमिरेट्स मीडिया प्रोडक्शन और कर्मा मीडिया एंटरटेनमेंट मिलकर कर रहे हैं. हालांकि, फिल्म को लेकर अन्य जानकारी अभी सामने नहीं आई है. साल 2026 में इसके रिलीज की उम्मीद लगाई जा रही है.

हाल ही में मनोज बाजपेयी की सीरीज फैमिली मैन सीजन 3 अमेजन प्राइम में स्ट्रीम हुई है. इस बार नई कहानियों के साथ नए किरदार भी जुड़े हैं, जिनमें जयदीप अहलावत और निमृत कौर शामिल हैं. इस बार सीरीज में श्रीकांत तिवारी की निजी जिंदगी और उनके प्रोफेशनल संघर्षों के बीच का टकराव देखने को मिल रहा है.

Published at : 29 Nov 2025 06:20 PM (IST)
Manoj Bajpayee Ram Gopal Varma Police Station Mein Bhoot
