बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह को लेकर हाल ही में बड़ी खबर सामने आई थी. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि फाइनेंशिल गड़बड़ी के चलते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्ट्रेस के ठिकानों पर छापा मारते हुए तलाशी ली थी. हालांकि अब एक सोशल मीडिया पोस्ट में एक्ट्रेस ने इन खबरों पर गुस्सा जाहिर करते हुए इन्हें 'झूठा' और 'दुर्भावनापूर्ण' बताया है. एक्ट्रेस के मुताबिक उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है.

झूठी खबरों पर भड़कीं रकुल प्रीत सिंह

रकुल प्रीत सिंह ने इन खबरों पर भड़कते हुए सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर किया है. इसमें एक्ट्रेस ने लिखा कि ये घटना उनके लिए दिल तोड़ने वाली रही. एक्ट्रेस ने लिखा, 'यह दिल तोड़ने वाला है.' उन्होंने आगे मीडिया और तथाकथित पत्रकारों पर भड़कते हुए लिखा, 'खुद को ऑनलाइन रिपोर्टर बताने वाले और मेनस्ट्रीम मीडिया जर्नलिस्ट्स में खबरों को बिना जांच परख के सनसनीखेज बनाने का चलन बढ़ रहा है. मैं इस मामले को साफ करती हूं, ये सर्च मुझसे संबंधित नहीं थी.'

मैं आर्म्ड फोर्सेज के बैकग्राउंड से हूं

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि उनका ताल्लुक आर्म्स फोर्सेज के बैकग्राउंड से है. एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'मेरा ताल्लुक आर्म्ड फोर्सेज के बैकग्राउंड से है और इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर नहीं रहा. मैं यहां तक कड़ी मेहनत से पहुंचीं हूं. मैं एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए 20 साल की उम्र से टैक्स पे कर रही हूं. मेरा व्यक्तिगत रूप से या किसी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कोई गैर कानूनी विदेशी लेन-देन नहीं है. न ही मेरे नाम पर देश-विदेश में कोई बेनाम संपत्ति दर्ज है.'

रकुल प्रीत सिंह ने की ये गुजारिश

आगे एक्ट्रेस ने झूठी खबरों को लेकर कहा, 'जिन लोगों ने झूठी खबरों के आधार पर खबरें छापी है, मैं उन सभी से गुजारिश करती हूं कि वो इन्हें लेकर सच बताएं. मैं ये मानती हूं कि मीडिया का बिजनेस चलाने वाले लोगों पर कमर्शियल प्रेशर होता है, हालांकि यह सच की कीमत पर नहीं हो सकता. किसी की इज्जत और रोजी-रोटी की कीमत पर तो कतई नहीं.'

रकुल और उनके ससुर के 12 ठिकानों पर IT रेड की थी खबर

बता दें कि कुछ दिनों पहले खबरें आई थीं कि आईटी ने रकुल प्रीत सिंह और उनके ससुर एवं प्रोड्यूसर वाशु भगनानी के 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी. ये कार्रवाई की खबर मनी लॉन्ड्रिंग, फंड में हेरफेर और टैक्स चोरी के आरोपों के बाद सामने आई थी.