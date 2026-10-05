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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकौन लेगा सलमान की जगह? 7 साल पुरानी फिल्म पर काम करेंगे आलिया और भंसाली? शाहरुख का नाम आया था सामने

कौन लेगा सलमान की जगह? 7 साल पुरानी फिल्म पर काम करेंगे आलिया और भंसाली? शाहरुख का नाम आया था सामने

2019 में संजय लीला भंसाली ने सलमान खान और आलिया भट्ट के साथ फिल्म 'इंशाअल्लाह' बनाने का ऐलान किया था. हालांकि सलमान के फिम छोड़ने के बाद ये ठंडे बस्ते में चली गई थी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 05 Oct 2026 01:02 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक संजय लीला भंसाली इन दिनों आलिया भट्ट के साथ फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर काम कर रहे हैं. ये फिल्म अगले साल की शुरुआत में रिलीज होगी. वहीं अब खबरें है कि लव एंड वॉर के बाद दोनों फिर से साथ में काम कर सकते है. रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली 7 साल पहले ऐलान की गई फिल्म 'इंशाअल्लाह' को लेकर फिर से साथ आ सकते हैं.

सलमान-आलिया को लेकर बनने वाली थी 'इंशाअल्लाह'

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संजय लीला भंसाली ने साल 2019 में 'इंशाअल्लाह' फिल्म को बनाने का ऐलान किया था. लीड एक्टर्स के रूप में आलिया भट्ट और सलमान खान फाइनल हुए थे, हालांकि क्रिएटिव मतभेद के कारण सलमान ने फिल्म छोड़ दी थी. इसके बाद ये मूवी ठंडे बस्ते में चली गई और अब तक नहीं बन सकी.

भंसाली और आलिया ने बाद में 'गंगूबाई काठियावाड़ी' के लिए काम किया और अब दोनों 'लव एंड वॉर' लेकर आ रहे हैं. इसी बीच मिड डे की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों इंशाअल्लाह को लेकर फिर से बातचीत कर रहे हैं. फिल्म की मूल भावना पहले जैसी ही रहेगी, लेकिन इसे आज के वक्त के मुताबिक लिखा जाएगा. भंसाली चाहते हैं कि कास्ट फाइनल होने से पहले स्क्रिप्ट तैयार कर ली जाए. अगर ये फिल्म बनती है तो आलिया और संजय तीसरी बार साथ काम करेंगे.

शाहरुख का नाम भी आया था सामने

अप्रैल 2026 में ये खबरें भी आई थीं कि इंशाअल्लाह का हिस्सा शाहरुख खान हो सकते हैं. हालांकि फिर इस पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी. माना जा रहा हैं कि भंसाली किसी युवा चेहरे को मौका दे सकते हैं. हालांकि सलमान के स्थान पर किसी और को लेने से पहले भंसाली पहले स्क्रिप्ट पर काम करना चाहते हैं. मेकर्स पहले की कहानी में बदलाव करते हुए इसे नए वर्जन के साथ पेश करने पर काम कर रहे हैं.

आलिया-सलमान और शाहरुख का वर्कफ्रंट

आलिया भट्ट की फिल्म 'लव एंड वॉर' 21 जनवरी 2027 को रिलीज होगी. इसका हिस्सा विकी कौशल और रणबीर कपूर भी हैं. शाहरुख की अगली फिल्म 'किंग' 24 दिसंबर 2026 को दस्तक देगी. जबकि सलमान की अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' है. हालांकि देशभक्ति पर बेस्ड इस फिल्म की रिलीज डेट अभी तक फाइनल नहीं हुई है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 01:02 PM (IST)
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