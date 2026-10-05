बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक संजय लीला भंसाली इन दिनों आलिया भट्ट के साथ फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर काम कर रहे हैं. ये फिल्म अगले साल की शुरुआत में रिलीज होगी. वहीं अब खबरें है कि लव एंड वॉर के बाद दोनों फिर से साथ में काम कर सकते है. रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली 7 साल पहले ऐलान की गई फिल्म 'इंशाअल्लाह' को लेकर फिर से साथ आ सकते हैं.

सलमान-आलिया को लेकर बनने वाली थी 'इंशाअल्लाह'

संजय लीला भंसाली ने साल 2019 में 'इंशाअल्लाह' फिल्म को बनाने का ऐलान किया था. लीड एक्टर्स के रूप में आलिया भट्ट और सलमान खान फाइनल हुए थे, हालांकि क्रिएटिव मतभेद के कारण सलमान ने फिल्म छोड़ दी थी. इसके बाद ये मूवी ठंडे बस्ते में चली गई और अब तक नहीं बन सकी.

भंसाली और आलिया ने बाद में 'गंगूबाई काठियावाड़ी' के लिए काम किया और अब दोनों 'लव एंड वॉर' लेकर आ रहे हैं. इसी बीच मिड डे की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों इंशाअल्लाह को लेकर फिर से बातचीत कर रहे हैं. फिल्म की मूल भावना पहले जैसी ही रहेगी, लेकिन इसे आज के वक्त के मुताबिक लिखा जाएगा. भंसाली चाहते हैं कि कास्ट फाइनल होने से पहले स्क्रिप्ट तैयार कर ली जाए. अगर ये फिल्म बनती है तो आलिया और संजय तीसरी बार साथ काम करेंगे.

शाहरुख का नाम भी आया था सामने

अप्रैल 2026 में ये खबरें भी आई थीं कि इंशाअल्लाह का हिस्सा शाहरुख खान हो सकते हैं. हालांकि फिर इस पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी. माना जा रहा हैं कि भंसाली किसी युवा चेहरे को मौका दे सकते हैं. हालांकि सलमान के स्थान पर किसी और को लेने से पहले भंसाली पहले स्क्रिप्ट पर काम करना चाहते हैं. मेकर्स पहले की कहानी में बदलाव करते हुए इसे नए वर्जन के साथ पेश करने पर काम कर रहे हैं.

आलिया-सलमान और शाहरुख का वर्कफ्रंट

आलिया भट्ट की फिल्म 'लव एंड वॉर' 21 जनवरी 2027 को रिलीज होगी. इसका हिस्सा विकी कौशल और रणबीर कपूर भी हैं. शाहरुख की अगली फिल्म 'किंग' 24 दिसंबर 2026 को दस्तक देगी. जबकि सलमान की अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' है. हालांकि देशभक्ति पर बेस्ड इस फिल्म की रिलीज डेट अभी तक फाइनल नहीं हुई है.