बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह शुक्रवार यानी आज अपना जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर उनके पति और एक्टर-निर्माता जैकी भगनानी ने खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है. जैकी ने सोशल मीडिया पर रकुल के लिए एक वीडियो पोस्ट किया है.

जैकी ने पोस्ट किया वीडियो

जैकी ने इंस्टाग्राम पर रकुल के लिए एक मोनोक्रोम वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात लिखी. उन्होंने कैप्शन में कहा, "मेरी प्यारी, मेरी दुनिया, जन्मदिन की बधाई. तुम मेरी जिंदगी में भगवान का अनमोल तोहफा हो. तुम्हारी मुस्कान से सब कुछ खूबसूरत लगता है. तुम सबसे अच्छी पत्नी, बेटी, बहू और बहन हो. मेरी दुआ है कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हों और तुम हमेशा खुश रहो. मेरा प्यार चांद-सितारों से भी बढ़कर है."

View this post on Instagram A post shared by Jackky V Bhagnani (@jackkybhagnani)

एक्ट्रेस रकुल प्रीत का वर्कफ्रंट

रकुल के वर्कफ्रंट कि बात करें तो वो मुख्य रूप से साउथ और हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी. अभिनेत्री ने साल 2009 में कन्नड़ फिल्म 'गिल्ली' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. इसके बाद 2011 में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहां वह पांचवें स्थान पर रहीं थी. इस प्रतियोगिता ने उन्हें बॉलीवुड में प्रवेश करने का मौका दिया. रकुल ने तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम कर अपनी पहचान बनाई.

रकुल का बॉलीवुड डेब्यू

साल 2014 में रकुल ने बॉलीवुड कि फिल्म 'यारियां' से डेब्यू किया, जिसमें उनके साथ हिमांश कोहली मुख्य भूमिका में थे. इसके बाद वे 'अय्यारी', 'दे दे प्यार दे', 'मरजावां', 'छतरीवाली', और साउथ की 'ध्रुवा' जैसी कई सफल फिल्मों में नजर आई थी. अभिनेत्री को पिछली बार फिल्म 'मेरे हसबैंड की बीवी' में देखा गया था.

रकुल और जैकी कि शादी

रकुल ने 21 फरवरी 2024 को गोवा में जैकी भगनानी के साथ पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाज से शादी की. यह जोड़ा अपनी केमिस्ट्री और एक-दूसरे के प्रति प्यार के लिए अक्सर चर्चा में रहता है. फैंस भी रकुल के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं.

जैकी भगनानी के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह एक सफल निर्माता हैं, जो पूजा एंटरटेनमेंट के जरिए फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, जबकि उन्होंने एक्टर के तौर पर भी फिल्मों में काम किया है, जिनमें 'फालतू', 'मिशन रानीगंज', और 'बड़े मियां छोटे मियां' जैसी फिल्में शामिलहैं.