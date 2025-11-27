'धर्मेंद्र जी की मौत दो-तीन पहले हो गई थी', एक्ट्रेस का गंभीर आरोप, देओल परिवार से पूछे कई सवाल
धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके फैंस गमगीन हैं. देओल फैमिली ने धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन फैंस को नहीं करवाए थे. अब एक्ट्रेस ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हो गया था. निधन के तुरंत बाद ही अभिनेता धर्मेंद्र का आनन-फानन में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था. उनके अंतिम दर्शन भी फैंस को नहीं करवाए गए थे. अब बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने इसे लेकर रिएक्ट किया है.
धर्मेंद्र देश के हीरो थे- राखी सावंत
राखी सावंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धर्मेंद्र देओल के अंतिम दर्शन फैंस को न करवाने को लेकर सवाल उठाए. उनका कहना है कि जिस राजकीय सम्मान के साथ एक्टर को विदा करना चाहिए था, देओल परिवार ने ऐसा नहीं किया. एक्ट्रेस ने अपने बयान में कहा, 'धर्मेंद्र पूरे देश के हीरो थे, बड़ों से लेकर बच्चे तक उनकी एक्टिंग के फैन थे. बिग बॉस के दौरान मैंने उनके साथ स्टेज पर डांस भी किया था, लेकिन उनके फैंस को उनके अंतिम दर्शन नहीं कराए गए. वे सिर्फ देओल परिवार का हिस्सा नहीं थे. माना वो आपके पिता थे, हम इसकी इज्जत करते हैं लेकन वो आपके पिता होने से पहले वो देश के हीरो थे, हमारे हीरो थे."
उन्होंने आगे कहा कि जैसे श्रीदेवी और राजेश खन्ना को राजकीय सम्मान के साथ विदा किया गया, वैसे धर्मेंद्र के साथ नहीं किया गया. उनकी याद में एक फूल भी नहीं लगाया गया. हमें नहीं पता कि देओल परिवार ने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं यहीं कहना चाहूंगी कि वे हमारे हीरो थे और वे इस सम्मान के हकदार भी थे. देशभर में उनके लाखों फैंस हैं, जो उन्हें आखिरी बार देखना चाहते थे.
इसके अलावा राखी ने कहा, 'उनका निधन दो दिन पहले ही हो गया था. मुझे कई लोगों ने बोला. मुझे सपने वो खुद आए थे. वहां के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी बोला था. मुझे बहुत दुख लगा कि उनके फैंस को उनसे नहीं मिलने दिया गया.'
धर्मेंद्र के निधन की वजह से राखी ने बर्थडे सेलिब्रेशन किया था पोस्टपोन
इस दौरान राखी ने अपने जन्मदिन पर बात करते हुए कहा कि मेरा बर्थडे भी 25 नवंबर को ही था और पार्टी की पूरी तैयारी हो चुकी थी. लेकिन जैसे ही निधन के बारे में पता चला तो हमने पार्टी कैंसल कर दी.
बता दें कि बॉलीवुड की आइटम गर्ल राखी सांवत हमेशा अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं. उन्होंने ट्रंप से लेकर बाबा रामदेव तक से शादी करने को लेकर कई अजीबोगरीब बयान दिए हैं. एक बार फिर राखी सावंत धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार पर बयान देकर चर्चा में आ गई हैं.
आईएएनएस इनपुट
