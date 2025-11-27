फिल्ममेकर अनिल शर्मा देओल फैमिली के क्लोज फ्रेंड हैं. उन्होंने धर्मेंद्र के आखिरी के दिनों के बारे में बताया है. अनिल ने कहा कि हॉस्पिटल से आने के बाद धर्मेंद्र की तबीयत में सुधार हो रहा था. वो रिस्पॉन्स कर रहे थे.

धर्मेंद्र के आखिरी पलों के बारे में अनिल ने बताया

विक्की ललवानी संग बातचीत में अनिल ने कहा, 'मैं उनके घर गया था. वो रिकवर कर रहे थे. वो अपनी आंखें खोल लेते थे और हाथ भी हिलाते थे. वो रिकवर कर रहे थे. डॉक्टर्स ने कहा कि धरम जी बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हैं. डॉक्टर्स ने ये सुनिश्चित किया था कि धरम जी रिकवर कर लेंगे. हॉस्पिटल में भी ऐसा ही लग रहा था कि वो रिकवर कर लेंगे. लेकिन उम्र ने अपने साइन दिखाए और उसके आगे आप फाइट नहीं कर सकते. सभी उम्मीद कर रहे थे कि धरम जी ठीक हो जाएंगे और हम 8 दिसंबर को उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान कर रहे थे.' बता दें कि 8 दिसंबर को धर्मेंद्र 90 साल के होने वाले थे.

अनिल शर्मा ने डायरेक्ट की ये फिल्में

बता दें कि अनिल और धर्मेंद्र ने साथ में काम किया है. 1987 में फिल्म हुकूमत में पहली बार अनिल शर्मा और धर्मेंद्र ने साथ काम किया था. अनिल ने फिल्म को डायरेक्ट किया था. इसके बाद उन्होंने ऐलान-ए-जंग, फरिश्ते, अपने और तहलका में काम किया था.

अनिल और धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल ने भी साथ में कई फिल्में की हैं. सनी देओल की फिल्म गदर: एक प्रेम कथा, द हीरो: लव स्टोरी ऑफ स्पाई, सिंह साहब द ग्रेट और गदर 2 जैसी फिल्में की हैं. 2004 में उन्होंने बॉबी देओल के साथ भी काम किया. सनी देओल की गदर और गदर 2 ने तो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की थी.

उन्होंने बॉबी की फिल्म अब तुम्हारे हवाले नतन साथियों में काम किया था.