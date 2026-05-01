'राजा शिवाजी' के प्रीमियर में साड़ी पहनकर पहुंचीं राखी सावंत, बोलीं- 'उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए...'

बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इसी बीच मेकर्स ने फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर मुंबई में रखा, जहां टीवी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक कई कलाकार मौजूद रहे और रितेश का हौसला बढ़ाया. हालांकि राखी सावंत ने अपने लुक से हर किसी को हैरान कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

साड़ी में पहुंचीं राखी

वायरल वीडियो में राखी इस फिल्म की तारीफ करते हुए कहती है, 'उनकी इज्जत होनी चाहिए, वो हमारे महाराज है. उन्होंने बलिदान और लड़ाइयों से पूरे देश को मुगलों से आजाद कराया, तो उन्हें रिस्पेक्ट देना जरूरी है. इसीलिए मैं महाराष्ट्रीयन ड्रेस पहनकर आई हूं.' अपने बोल्डनेस और अनोखे स्टाइल से पहचाने जाने वाली राखी ने प्रीमियर में आइवरी कलर की साड़ी में पहुंचीं, जहां उन्हें देखकर सभी हैरान रह गए. उनका ये अंदाज फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. मरून ब्लाउज और हेवी ज्वेलरी के साथ उन्होंने अपने लुक को शानदार बनाया.

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3 भाषाओं में हुई रिलीज

बता दें कि रितेश देशमुख द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी 'छत्रपति शिवाजी महाराज' के जीवन और बलिदान पर बनाई गई है, जहां उन्होंने अपने देश के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी. आज यानी 1 मई को इसे 3 भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है, जिसमें हिंदी, मराठी और तेलुगु शामिल है.

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फिल्म की दमदार स्टारकास्ट

साथ ही फिल्म में रितेश देशमुख के साथ जेनेलिया देशमुख, विद्या बालन, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, स्कैचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी और अमोल गुप्ते जैसे कई दमदार कलाकार नजर आने वाले है. इसके अलावा सलमान खान भी फिल्म में कैमियो करने वाले है, जिसके बाद फिल्म को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है.

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