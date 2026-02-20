हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजमानत मिलने के बाद राजपाल यादव ने किया पहला पोस्ट, फैंस के लिए कही ये बात

जमानत मिलने के बाद राजपाल यादव ने किया पहला पोस्ट, फैंस के लिए कही ये बात

Rajpal Yadav First Post After Bail Goes Viral: कॉमेडियन राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले में जमानत मिलने के बाद अपना पहला इंस्टाग्राम पोस्ट किया और फैंस का दिल से धन्यवाद कहा.

Updated at : 20 Feb 2026 10:25 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव 17 फरवरी को ही चेक बाउंस मामले में जेल से छूटे हैं. जिसके बाद एक्टर ने सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट भी शेयर किया है. इस पोस्ट में राजपाल ने अपने तमाम फैंस को धन्यावाद दिया है और साथ ही साथ उनका एक बार फिर से दिल भी छू लिया है.

राजपाल यादव का पोस्ट

राजपाल यादव जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद अब एक बार फिर से सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो गए हैं. राजपाल ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपना पहला पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'आप सभी के प्यार और साथ के लिए दिल से धन्यवाद'. उन्होंने ये पोस्ट बेहद सरल और भावुक अंदाज में लिखा और एक हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी जोड़ा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rajpal Naurang Yadav (@rajpalofficial)

फैंस ने समर्थन में दिखाया प्यार, मिले दिल छू लेने वाले कमेंट

उनके इस पोस्ट में उन्होंने किसी नकारात्मक बात का जिक्र नहीं किया, बल्कि अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा किया.  उनके पोस्ट पर फैंस ने खूब प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने उनका प्यार भरे शब्दों से स्वागत किया. एक फैन ने लिखा कि “आप हमारी पीढ़ी के हीरे हैं.” कईयों ने उनके वापस आने पर खुशी जताई और शुभकामनाएं दीं.

कोर्ट की अगली तारीख और राजपाल के आगे के कदम पर निगाहें

बता दें कि चेक बाउंस मामले की वजह से उन्हें कुछ दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था, लेकिन अब उन्हें अस्थायी राहत मिल चुकी है. राजपाल यादव बॉलीवुड के लिए एक जाना-माना चेहरा हैं और उनके पोस्ट में फैंस को धन्यवाद कहना ये दिखाता है कि वो अपने समर्थकों का सम्मान करते हैं. उनके आगे के कदम और कोर्ट की अगली तारीख अब सभी की निगाहों में है.

Published at : 20 Feb 2026 10:25 PM (IST)
Tihar Jail Bail Rajpal Yadav Cheque Bounce Case
