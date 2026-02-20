हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Toxic Teaser Out: आ गया 'टॉक्सिक' का धांसू टीजर, यश का 'राया' अवतार देख कांप जाएगी रूह

Toxic Teaser Out: आ गया 'टॉक्सिक' का धांसू टीजर, यश का 'राया' अवतार देख कांप जाएगी रूह

Toxic Teaser Out: यश की मच अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ का टीजर फाइनली आज मेकर्स ने रिलीज कर दिया. इसका टीजर काफी धमाकेदार है जिसे देखने के बाद फैंस फिल्म की रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 20 Feb 2026 10:28 AM (IST)
Preferred Sources

 कन्नड़ सुपरस्टार यश की मच अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ अगले महीने रिलीज हो रही है. इस फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट हैं. इस बीच मेकर्स ने शुक्रवार, 20 फरवरी को इस अपकमिंग फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया है. वहीं फिल्म की झलक ने फैंस के एक्साइटमेंट लेवल को पीक पर पहुंचा दिया है.

‘टॉक्सिक’ का टीजर हुआ रिलीज
‘टॉक्सिक - ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ का ऑफिशियल टीज़र ऑनलाइन रिलीज़ कर दिया गया है.  टीज़र 20 फरवरी को सुबह 9:35 बजे आउट किया गया. 1 मिनट से ज़्यादा की यह क्लिप खौफनाक है और 20वीं सदी के बीच के गोवा की एक अंधेरी दुनिया दिखाती है. गीतू मोहनदास की डायरेक्ट की हुई इस फ़िल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी भी अहम रोल में हैं.

रूह रंपा देगा ‘टॉक्सिक’ का टीजर
टीज़र एक बैक शॉट से शुरू होता है जिसमें यश को एक कसीनो के दरवाज़े पर शराब पीते हुए देखा जा सकता है. राया के रूप में वह शार्प, भयानक और मज़बूत दिख रहे हैं, जो किसी को मारने में पीछे नहीं हटता, हालांकि, इसमें कियारा और नयनतारा सहित किसी भी फीमेल स्टार की झलक नहीं दिखती है. टीजर के शुरु होते ही सुनाई देता है इस बार जंग अलग है. इसके बाद धमाकों की गूज सुनाई देती है. और एक सर्कस नजर आता है. फिर से आवाज सुनाई देती है उनकी मक्कारी भी अलग है, सबसे टकराना भारी पड़ेगा. जिद्द छोड़ दो. गिव अप राया. इट्स ओवर. फिर यश का खूंखार अवतार में दिखते हैं और लोगों को गाजर मूली की तरह काटते नजर आते है. टीजर में काफी वॉयलेंस नजर आती है.

Published at : 20 Feb 2026 10:28 AM (IST)
Embed widget