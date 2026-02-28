‘भूत बंगला’ से अक्षय कुमार का फनी वीडियो वायरल, बिना सिर वाले भूत के साथ मस्ती करते आए नजर
अक्षय कुमार इन दिनों फिल्म ‘भूत बंगला’ को लेकर चर्चा में हैं. दर्शक उनकी इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. हाल ही में एक्टर ने एक वीडियो शेयर कर माहौल को और गरमा दिया है.
पूरे 14 साल बाद, बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी अक्षय कुमार और प्रियदर्शन आखिरकार 'भूत बंगला' के लिए साथ आ रहे हैं, और एक्साइटमेंट सच में बहुत ज्यादा है. हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक कॉमेडी फिल्में देने के लिए मशहूर, जिन्हें आज भी बहुत पसंद किया जाता है, एक्टर-डायरेक्टर की यह जोड़ी अब इस मच-अवेटेड फिल्म के साथ एक बार फिर हॉरर-कॉमेडी में कदम रख रही है.
बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनरतले बनाई जा रही ये फिल्म उस दौर की कमाल की कॉमिक टाइमिंग और आसान हंसी को वापस लाने का वादा करती है, जिसने उनकी पुरानी फिल्मों को खास बनाया था. उत्साह पहले से ही चरम पर है, ऐसे में अक्षय ने हाल ही में एक अजीब, डरावना और मजेदार वीडियो शेयर करके माहौल को और गरमा दिया है, जिसने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया.
‘भूत बंगला’ से अक्षय कुमार का फनी वीडियो वायरल
वीडियो में, उन्हें एक बिना सिर वाले भूत के साथ चलते और कैजुअल बातें करते हुए देखा जा सकता है, और वो ये बड़ा सवाल पूछते हैं, 'क्या भूत वास्तव में होते हैं?' इसके बाद एक मजेदार बातचीत होती है जहां भूत कहता है कि उसे नहीं पता, और मजाक में कहता है कि उसके पिता ने उसकी मां से कहा था कि वो एक भूत है, जबकि उसकी मां ने दावा किया था कि उसके पिता भूत हैं.
फिर वो इसे दरकिनार कर देता है, और उन्हें महज अफवाह बताता है जिन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए. वीडियो चतुराई से डरावने माहौल के साथ अक्षय की सिग्नेचर कॉमिक टाइमिंग को मिलाता है, जो फिल्म के लिए एकदम सही मूड सेट करता है.
View this post on Instagram
‘भूत बंगला’ से रिलीज हुआ पहला गाना
इसी बीच, मेकर्स ने हाल ही में पहला ट्रैक, 'राम जी आके भला करेंगे' जारी किया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और सभी प्लेटफॉर्म्स पर 55 मिलियन व्यूज का बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है. लोगों का इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स दिखाता है कि फैंस इस जोड़ी को वापस साथ देखने के लिए कितने बेताब हैं. गाना पहले ही हिट हो चुका है और अक्षय की भूत के साथ मजेदार बातचीत ने हाइप को और बढ़ा दिया है, 'भूत बंगला' एक शानदार नॉस्टैल्जिक फैमिली एंटरटेनर बनने की राह पर है.
बता दें, बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड के बालाजी मोशन पिक्चर्स ने केप ऑफ गुड फिल्म्स के साथ मिलकर 'भूत बंगला' पेश किया है, जिसमें अक्षय कुमार, वामीका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव हैं. प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित और अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर द्वारा निर्मित. 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL