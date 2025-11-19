बॉक्स ऑफिस सुनामी! इस एक्टर ने 2 साल में दी लगातार 15 हिट फिल्में, कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड

एक्टर राजेश खन्ना इंडस्ट्री पहले सुपरस्टार हैं. उनकी लिगेसी बहुत बड़ी है. उनकी फिल्मों ने लोगों के दिलों में गहरा असर छोड़ा है. राजेश खन्ना को फैंस 'काका' कहकर बुलाते थे. राजेश खन्ना की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देती थी. राजेश खन्ना के पास लगातार 15 हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड है, जिसे आजतक कोई नहीं तोड़ पाया है. अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार और शाहरुख खान जैसे एक्टर्स भी इस रिकॉर्ड को तोड़ने में असफल रहे.

राजेश खन्ना ने महज 2 साल में 15 हिट फिल्में दी तीं. 1969 में फिल्म आराधना से हाथी मेरे साथी (1971) तक राजेश खन्ना की फिल्में लगातार हिट होती रही. राजेश की फिल्म आनंद को तो फैंस आज भी बहुत पसंद करते हैं. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी नजर आए थे.





राजेश खन्ना की लगातार ये 15 फिल्में रहीं हिट

राजेश की सोलो हिट फिल्मों की लिस्ट में में अराधना (1969), डोली (1969), बंधन (1969), इत्तेफाक (1969), दो रास्ते (1969), खामोशी (1969), सफर (1970), द ट्रेन (1970), कटी पतंग (1970), सच्चा झूठा (1970), आन मिलो सजना (1970), महबूब की मेहंदी (1971), छोटी बहू (1971), आनंद (1971) और हाथी मेरे साथी (1971) शामिल हैं. इसके अलावा उनकी दो फिल्में मर्यादा (1971) और अंदाज (1971) भी हिट रही थी. इन दोनों फिल्मों में 2 हीरो लीड रोल में थे.





बता दें कि राजेश खन्ना की एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर और मुमताज के साथ सक्सेसफुल पेयरिंग रही थी. एक्ट्रेस मुमताज के साथ उनकी फिल्मों का 100 परसेंट सक्सेस रेशो है. राजेश खन्ना ने मुमताज के साथ लगातार 8 ब्लॉकबस्टर फिल्में की हैं. उनकी फिल्में रोटी, आइना, अपना देश, दो रास्ते, सच्चा झूठा और आप की कसम को खूब सराहा गया था.

राजेश खन्ना ने 1966 में डेब्यू किया था. उनकी डेब्यू फिल्म आखिरी खत थी. इस फिल्म को चेतन आनंद ने डायरेक्ट किया था. आखिरी बार राजेश को 2014 में फिल्म रियासत में देखा गया था. इस फिल्म में वो गॉडफादर डॉन साहेब के रोल में दिखे थे. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गी थी. ये फिल्म साहेब के इर्द-गिर्द घूमती थी.