Raja Shivaji पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, रनटाइम के मामले में 'धुरंधर' और 'एनिमल' को देगी टक्कर

रितेश देशमुख और जेनेलिया की जोड़ी जल्द ही पर्दे पर कमबैक करने वाली है. दोनों फिल्म 'राजा शिवाजी' को लेकर चर्चा में हैं. इसका हाल ही में ट्रेलर भी जारी किया गया था, जिसमें दोनों स्टार्स को फूट-फूटकर रोते हुए देखा गया था. रितेश ने इस दौरान इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया था. इस फिल्म में जेनेलिया ने ना केवल एक्टिंग की है बल्कि इसे प्रोड्यूस भी किया है. ऐसे में अब जानकारी सामने आ रही है कि इस पर सेंसर बोर्ड की कैंची चली है. इसमें कुछ सीन्स में बदलाव कराए गए हैं. चलिए बताते हैं रनटाइम समेत अन्य जानकारी के बारे में.

कितना है 'राजा शिवाजी' का रनटाइम?

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म 'राजा शिवाजी' ने एक दिन पहले ही सेंसर प्रोसेस को कंप्लीट किया है. इसे सीबीएफसी की ओर से यू/ए सर्टिफिकेशन दिया गया गया है. वहीं, इस रिपोर्ट में सेंसर सर्टिफिकेशन के अनुसार बताया गया कि इसका मराठी वर्जन 195 मिनट है. इस लिहाज से इसका कुल ड्यूरेशन 3 घंटे 15 मिनट और 5 सेकंड का हुआ, जिसके बाद ये रनटाइम के मामले में लॉन्ग टाइम वाले फॉर्मेट में शामिल हो गई है. इसके पहले 'एनिमल' (203 मिनट), 'धुरंधर' (214 मिनट) और 'पुष्पा 2' (200 मिनट) जैसी फिल्मों का नाम इस क्लब में है.

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'राजा शिवाजी' के मेकर्स को दिए गए निर्देश

बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, 'राजा शिवाजी' के कुछ सीन्स में भी बदलाव किए गए हैं. सीबीएफसी ने फिल्म के निर्माताओं को डिस्क्लेमर में सुधार करने और इसमें अधिक स्पष्टता देने के निर्देश दिए हैं. साथ ही में इसमें वॉयसओवर जोड़ने के लिए भी कहा गया है. इसके साथ ही फिल्म के टाइटल को लेकर भी स्पष्टीकरण देना पड़ा. सीबीएफसी की ओर से हिस्टोरिकल रेफ्रेंस की भी डिमांड की गई, जिनसे फिल्म की स्क्रिप्ट, डायलॉग्स और गाने तैयार किए गए.

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फिल्म के इन सीन्स में किए गए बदलाव

सीबीएफसी की ओर से मेकर्स को फिल्म में ऐतिहासिक घटनाओं के लिए टेक्स्ट स्लेट डालने का निर्देश भी दिए गए. साथ ही प्रमुख घटनाओं के लिए तारीख भी मेंशन करने के लिए कहा गया है. इतना ही नहीं, फिल्म के कुछ सीन्स में बदलाव भी किए गए हैं. इसमें दो सीन्स में कट लगाए गए हैं. पहला सीन जिसमें छोटे बच्चे का गला काटा जाता है, इसमें बदलाव करने के लिए कहा गया है. दूसरा म्यूट विजुअल्स में ऑडियो डालने के लिए कहा है.

'राजा शिवाजी' के बारे में

बहरहाल, अगर फिल्म 'राजा शिवाजी' के बारे में बात की जाए तो इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी को दिखाया गया है, जो स्वराज की लड़ाई लड़ते हैं. इसमें रितेश देशमुख राजा शिवाजी के रोल में हैं तो उनके बेटे ने बचपन का रोल प्ले किया है. वहीं, फिल्म में उनके अलावा जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, फरदीन खान, भाग्यश्री, अमोल गुप्ता, जितेंद्र जोशी और अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं.

इसके साथ ही इसकी रिलीज की बात की जाए तो फिल्म सिनेमाघरों में 1 मई, 2026 को दस्तक देगी. ट्रेलर को लोगों ने काफी पसंद किया है और अब इसकी रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.

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