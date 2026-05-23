79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने महफिल लूट ली. वो कान्स की क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल हुई हैं. एक्ट्रेस ने ब्लू कलर के शिमरी गाउन पहन रेड कार्पेट पर एंट्री ली. उन्होंने अपने लुक को डायमंड चोकर नेकलेस के साथ बेहद खूबसूरती से कंप्लीट किया. उनके इस लुक के फैंस दीवाने हो गए हैं.