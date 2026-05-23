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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडCannes 2026: ऐश्वर्या राय की खूबसूरती के आगे आलिया से अदिति राव तक, सभी हीरोइनें लगीं फीकी, देखें कान्स की तस्वीरें

Cannes 2026: ऐश्वर्या राय की खूबसूरती के आगे आलिया से अदिति राव तक, सभी हीरोइनें लगीं फीकी, देखें कान्स की तस्वीरें

cannes 2026: कान्स 2026 में बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस ने अपने स्टाइलिश लुक्स से खूब सुर्खियां बटोरीं. लेकिन ऐश्वर्या राय का रॉयल अंदाज और खूबसूरती ऐसी रही कि उनके आगे बाकी हसीनाएं फीकी नजर आईं.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 23 May 2026 06:13 PM (IST)
cannes 2026: कान्स 2026 में बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस ने अपने स्टाइलिश लुक्स से खूब सुर्खियां बटोरीं. लेकिन ऐश्वर्या राय का रॉयल अंदाज और खूबसूरती ऐसी रही कि उनके आगे बाकी हसीनाएं फीकी नजर आईं.

कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 की शुरुआत 12 मई से हुई थी, जो 23 मई तक चला. इस फिल्म फेस्टिवल में दुनियाभर के सितारों के साथ बॉलीवुड सेलेब्स ने भी अपने शानदार लुक्स से खूब सुर्खियां बटोरीं. आलिया भट्ट से लेकर अदिति राव हैदरी तक कई अभिनेत्रियों ने रेड कार्पेट पर ग्लैमरस अंदाज दिखाया, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने रॉयल लुक और खूबसूरती से पूरी लाइमलाइट लूट ली. आइए देखते हैं कान्स 2026 की कुछ शानदार तस्वीरें.

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79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने महफिल लूट ली. वो कान्स की क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल हुई हैं. एक्ट्रेस ने ब्लू कलर के शिमरी गाउन पहन रेड कार्पेट पर एंट्री ली. उन्होंने अपने लुक को डायमंड चोकर नेकलेस के साथ बेहद खूबसूरती से कंप्लीट किया. उनके इस लुक के फैंस दीवाने हो गए हैं.
79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने महफिल लूट ली. वो कान्स की क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल हुई हैं. एक्ट्रेस ने ब्लू कलर के शिमरी गाउन पहन रेड कार्पेट पर एंट्री ली. उन्होंने अपने लुक को डायमंड चोकर नेकलेस के साथ बेहद खूबसूरती से कंप्लीट किया. उनके इस लुक के फैंस दीवाने हो गए हैं.
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बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने कान्स के पहले दिन शिरकत की थी. इस दौरान वो लीफी प्रिंट ड्रेस पहने नजर आई थीं. इसके साथ सिंपल एक्सेसरीज पेयर की थी. सटल मेकअप में उनकी खूबसूरती साफ झलक रही थी. एक्ट्रेस ने रेड कार्पेट पर जमकर पोज दिए थे.
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने कान्स के पहले दिन शिरकत की थी. इस दौरान वो लीफी प्रिंट ड्रेस पहने नजर आई थीं. इसके साथ सिंपल एक्सेसरीज पेयर की थी. सटल मेकअप में उनकी खूबसूरती साफ झलक रही थी. एक्ट्रेस ने रेड कार्पेट पर जमकर पोज दिए थे.
Published at : 23 May 2026 06:13 PM (IST)
Tags :
Alia Bhatt Aishwarya Rai Cannes 2026

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