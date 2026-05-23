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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'है जवानी तो इश्क होना है' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में छाई स्टारकास्ट, वरुण-मृणाल से पूजा तक का दिखा ग्लैमरस अवतार

'है जवानी तो इश्क होना है' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में छाई स्टारकास्ट, वरुण-मृणाल से पूजा तक का दिखा ग्लैमरस अवतार

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Trailor Launch: अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. वहीं, ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पूरी स्टारकास्ट शामिल हुई. आइए देखते हैं फोटोज.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 23 May 2026 04:08 PM (IST)
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Trailor Launch: अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. वहीं, ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पूरी स्टारकास्ट शामिल हुई. आइए देखते हैं फोटोज.

डेविड धवन के निर्देशन में बनी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है. हाल में हुए ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म की स्टारकास्ट ने शिरकत की. इस दौरान सभी काफी स्टाइलिश लुक में नजर आए.

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'है जवानी तो इश्क़ होना है' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म की स्टारकास्ट ने महफिल लूट ली. सभी ने अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींचा.
'है जवानी तो इश्क़ होना है' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म की स्टारकास्ट ने महफिल लूट ली. सभी ने अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींचा.
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वरुण धवन ने ब्लैक जैकेट और पैंट के साथ व्हाइट टी शर्ट कैरी की थी. एक्टर काफी हैंडसम लग रहे थे.
वरुण धवन ने ब्लैक जैकेट और पैंट के साथ व्हाइट टी शर्ट कैरी की थी. एक्टर काफी हैंडसम लग रहे थे.
Published at : 23 May 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
Pooja Hegde Mrunal Thakur Varun Dhawan Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai

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