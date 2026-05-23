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'है जवानी तो इश्क होना है' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में छाई स्टारकास्ट, वरुण-मृणाल से पूजा तक का दिखा ग्लैमरस अवतार
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Trailor Launch: अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. वहीं, ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पूरी स्टारकास्ट शामिल हुई. आइए देखते हैं फोटोज.
डेविड धवन के निर्देशन में बनी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है. हाल में हुए ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म की स्टारकास्ट ने शिरकत की. इस दौरान सभी काफी स्टाइलिश लुक में नजर आए.
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Published at : 23 May 2026 04:08 PM (IST)
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