बॉलीवुड की इन 8 फिल्मों में नहीं है एक भी गाना, कहानी के दम पर जीता दर्शकों का दिल

'ए वेडनसडे':- अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह की फिल्म 'ए वेडनसडे' की कहानी लोगों को खूब पसंद आई थी. 2008 में रिलीज हुई इस फिल्म में एक भी गाना नहीं था. इसके बावजूद ये बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, इस थ्रिलर फिल्म ने टिकट खिड़की पर 11.73 करोड़ रुपये छापे थे.