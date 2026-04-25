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बॉलीवुड की इन 8 फिल्मों में नहीं है एक भी गाना, कहानी के दम पर जीता दर्शकों का दिल
Bollywood Movies Without Songs: आज हम आपको ऐसी 8 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बिना गानों के भी दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहीं.
क्या आपने कभी ऐसी बॉलीवुड फिल्म के बारे में सोचा है, जिसमें एक भी गाना न हो? अगर नहीं, तो आज हम आपको हिंदी सिनेमा की 8 ऐसी फिल्मों से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनमें म्यूजिक नंबर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया. बॉलीवुड में भी कुछ ऐसी फिल्में बनी हैं, जिन्होंने सिर्फ अपनी मजबूत कहानी और शानदार परफॉर्मेंस के दम पर दर्शकों का दिल जीता. आइए जानते हैं उन 8 फिल्मों के बारे में, जिन्होंने बिना गानों के भी अपनी अलग पहचान बनाई.
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Published at : 25 Apr 2026 04:22 PM (IST)
Tags :Black Movies Without Songs
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भावेष पाण्डेय
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